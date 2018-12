Filip, despre plecarea oamenilor peste hotare: Această problemă nu poate fi rezolvată într-un an sau doi

Guvernul a realizat o analiză a factorilor care îi determină pe moldoveni să plece peste hotare. Potrivit premierului Pavel Filip, principalele cauze ar fi salarile mici, calitatea serviciilor medicale şi educaţionale, instrastructura şi altele. La tribuna Parlamentului premierul a recunoscut că aceasta este o problemă mare pentru Moldova, care persistă de mai mult timp, dar care nu poate fi rezolvată într-un an sau doi.

Totodată, Filip a dat câteva exemple de programe guvernamentale iniţiate pentru a convinge tinerii să rămână sau să se întoarcă acasă.

"Este o problemă mare pentru Republica Moldova şi sensibilă pentru că toată lumea vorbeşte despre acest lucru. Noi am încercat să avem o abordare pragmatică cum am avut şi în alte cazuri. Toţi ne critică că oamenii pleacă peste hotare, în acelaşi timp, de la nimeni din cei care au venit cu critici până acum nu am auzit nicio soluţie. Noi am făcut o analiză, am încercat să identificăm toate problemele şi cauzele care stau la baza plecării peste hotare. Trebuie să recunosc că este o problemă care nu poate fi rezolvată într-un an de zile sau doi.

Abordarea trebuie să fie una largă, complexă. Nu este vorba doar de un salariu mic. Este vorba de calitatea serviciilor medicale, serviciilor educaţionale, de infrastructură, de multe alte lucruri pe care cetăţenii noştri le găsesc peste hotare. Analiza pe care am efectuat-o a scos în prim-plan plecarea tinerilor care nu văd o perspectivă să-şi cumpere o locuinţă aici, acasă. De asta am venit cu un programul Prima Casă, care de fapt era mult criticat la etapa iniţială care a dat roade foarte bune.

În paralel venim şi cu alte programe pentru cei care sunt plecaţi şi pot reveni acasă. Programul pare 1+1, programul Start pentru tineri care vor să-şi lanseze o afacere acasă, etc.

Am toată certitudinea că vom ajunge în situaţia când oamenii nu vor pleca şi dimpotrivă, vor reveni înapoi acasă. Trebuie să fim conştienţi că abordarea trebuie să fie una complexă", a spus premierul Pavel Filip.