Filip, despre factorii care au determinat creşterea economică: Regula şi disciplina ne-a adus în bugetul statului doar anul acesta cu cinci miliarde de lei mai mult

Premierul Pavel Filip a prezentat astăzi în Parlament raportul de activitate al Guvernului. În acest context, deputata PDM, Valentina Buliga a mulţumit prim-ministrului pentru realizările Guvernului şi pentru munca enormă pe care a depus-o Guvernul pe parcursul ultimilor trei ani.

Totodată, prim-ministrul a explicat atât deputatei Buliga, dar şi tuturor celor prezenţi în sala Parlamentului care sunt acei factorii care au determinat acea creştere economică şi datorită cărora a fost posibilă aceste majorări de salarii.

"Depinde de capacitatea financiară a statului şi iată punând pe roate economia sau pornind motoarele economiei, făcând aceste multe reforme, pentru că agenda a fost una foarte şi foarte largă, am avut posibilitatea şi am ajuns la un rezultat care înseamnă venirea investitorilor în Republica Moldova, crearea locurilor de muncă şi de aici vin impozitele în bugetul statului. Pe de altă parte a trebuit foarte mult să muncim pe reformele instituţionale şi am spus acest lucru şi o să repet de câte ori va fi nevoie că a trebuit să intervenim şi să facem regulă la Servicul Vamal, la Serviciul Fiscal.

Au trecut aceste servicii prin reforme şi reorganizări, astfel încât aceste instituţii care sunt responsabile de acumularea banilor în bugetul statului ne-au adus doar anul acesta cu 5 miliarde de lei mai mult. Asta înseamnă regulă, asta înseamnă disciplină şi cei care au plecat din sală şi interior au condus aceste instituţii, eu am o întrebare unde se sedimentau aceşti bani, care trebuiau să vină în biroul statului?

De aceea, mărirea capacităţii financiare ne-a permis să venim în final şi cu majorări de salarii şi cu majorări de pensii. Şi această lege cu privire la salarizare asupra căreia s-a muncit foarte mult nu am venit cu ea mai înainte până nu ne-am asigurat că parametrii financiari sunt în regulă, că parametrii financiari au fost coordonaţi cu partenerii noştri şi ne permit să facem aceste majorări", a spus prim-ministrul, Pavel Filip.