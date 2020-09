Filip, despre cazul profesorilor turci: Când am sunat șefii unor instituții responsabile, avionul era decolat. Nu cred că Botanari e singurul care a luat decizii

Pavel Filip este de părere că fostul director al SIS, Vasile Botnari, nu este singurul care a luat deciziile privind expulzarea profesorilor turci din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de liderul PDM în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.

"Acest caz a fost o tragedie pentru Moldova. În acea zi, când a avut loc înlăturarea profesorilor de pe teritoriul țării noastre, am fost telefonat de către un profesor de la acel liceu, mi-a spus ce se întâmplă. Atunci am încercat să dau câteva telefoane. Când am luat legătura cu șefii unor instituții responsabile, mi-au spus că avionul deja a decolat. Eu așa și nu am înțeles, chiar dacă ulterior au fost și audieri în Comisia parlamentară pe acest caz, care au fost motivele reale, cine sunt toți cei care au avut contribuții la acest caz. Ce ține de decizia luată de instanța de judecată, nu cunosc toate elementele care au stat la bază, am văzut că și Procuratura a inițiat o anchetă internă, cred că până la urmă se va face lumină. Nu cred că domnul Botnari a fost unicul care a luat toate aceste decizii", a menționat Pavel Filip.