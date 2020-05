Fiica vitregă a actorului Matt Damon, infectată cu noul coronavirus

Cunoscutul actor american Matt Damon a dezvăluit că Alexia, fiica din prima căsătorie a soţiei sale Luciana Barroso, s-a contagiat cu noul coronavirus la New York, unde studiază la universitate, dar că acum este bine, relatează EFE miercuri."Fiica noastră este studentă la universitate. Desigur se află în carantină la New York, unde este epicentrul epidemiei din SUA. La început a avut COVID-19, la fel ca şi colegele ei de apartament, dacă acum este bine", a dezvăluit actorul şi producătorul american cu privire la fiica sa adoptivă în vârstă de 21 de ani.Actorul, soţia sa şi cele trei fiice mai mici ale lor se află în izolare în Irlanda, unde au ajuns cu câteva zile înainte să fie impuse normele de izolare socială, pentru a filma o parte din lungmetrajul "The Last Duel", în regia lui Ridley Scott, în care joacă şi bunul său prieten şi colaborator Ben Affleck.Într-un interviu acordat programului Fully Charged al postului de radio PIN1038, actorul a explicat că Isabella, Gia şi Stella, de 13, 11 şi respectiv 9 ani, au venit în Irlanda însoţite de profesorii lor pentru a nu rămâne în urmă cu studiile.El a recunoscut că acest lucru reprezintă un avantaj pentru ele, faţă de colegele lor care fac cursuri online.În timpul interviului, actorul a glumit spunând că a sunat el însuşi la radio după ce Bono, care îi este vecin la Dublin, l-a înştiinţat că este căutat de cei de la postul de radio. Matt Damon a povestit că urmează să se întoarcă peste câteva săptămâni la casa lor din Los Angeles, unde se vor putea reuni cu fiica lor cea mare."Totul este incert. Este o nebunie", a spus el referindu-se la viitorul industriei cinematografice, aflată într-o paralizie aproape totală, scrie agerpres.ro.