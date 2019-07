Fiica lui Bruce Lee, furioasă pentru modul în care e caricaturizat tatăl ei în filmul lui Tarantino

Shannon Lee, fiica lui Bruce Lee, l-a criticat pe Quentin Tarantino, pentru modul în care l-a portretizat pe tatăl ei în filmul Once Upon a Time in Hollywood, scrie realitatea.net.

„Bruce Lee seamănă cu un imbecil arogant, plin de aere, nu cu un om care a luptat de trei ori mai mult decât alţii pentru a obţine ceea ce ei au primit pe tavă. A fost foarte trist la cinematograf, unde oamenii au râs de tata”, a declarat fiica regretatului Bruce Lee.

Bruce Lee, care a murit în 1973, a cunoscut faima la începutul anilor ’70 printr-un șir de filme cu arte marțiale, după ani în care a încercat să ajungă la Hollywood. Shannon Lee crede că Tarantino l-a transformat pe tatăl ei – portretizat de actorul Mike Moh – într-o „caricatură”.

Personajul lui Bruce Lee îl provoacă pe Cliff Bott, un cascador, interpretat de Brad Pitt, să se lupte și scena e comică. Dar se antrenează şi cu actriţa Sharon Tate (interpretată de Margo Robbie). Potrivit Shannon Lee, Bruce – un formator al multor figuri hollywoodiene, inclusiv Steve McQueen, Roman Polanski și Sharon Tate – a evitat să se lupte cu oameni care nu erau experți în arte marțiale. „[Dar] aici, el este cel arogant care îl provoacă la bătaie pe Brad Pitt”, spune ea.

„Pot înțelege toate raționamentele din spatele a ceea ce este prezentat în film. Am înțeles că cele două personaje principale sunt antieroi și îşi imaginează un soi de răzbunare… şi explorează o perioadă marcată de rasism şi marginalizare”, a declarat Shannon. „Am înţeles că au vrut să-l transforme pe Brad Pitt în acest personaj care reuşeşte să-l bată pe Bruce Lee. Dar nu era nevoie să-l trateze aşa cum a făcut Hollywood-ul cel „alb” în timpul vieţii”, mai spune ea.

Quentin Tarantino l-a admirat foarte mult pe Bruce Lee, mai ales că a îmbrăcat-o pe Uma Thurman într-o replică a salopetei galbene a lui Lee în filmul său Kill Bill.

Shannon Lee este președintele Fundației Bruce Lee, CEO al Bruce Lee Entertainment și este din 2019 producător executiv în cadrul emisiunii TV Warrior.