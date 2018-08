Fii mereu tânără! Alimentele bogate în colagen care încetinesc îmbătrânirea pielii

Colagenul este principala proteină structurală responsabilă pentru elasticitatea pielii. Dacă observaţi că au început să apară primele riduri, este un semnal că nivelul colagenului din corpul dumneavoastră a fost redus. Menţinerea unei diete bune este una din modalităţile de a încetini procesul de îmbătrânire prematură a pielii.

Colagenul este proteina cea mai des întâlnită din întregul corp, reprezentând 30% din totalul proteinelor umane şi 70% din cele ale pielii. Deşi corpul uman poate produce cantitatea necesară de colagen pe cont propriu, după vârsta de 25 de ani nivelul producţiei sale naturale începe să încetinească. Acesta este momentul în care apar primele riduri, scrie mindbodygreen.com Principalele almente care cresc nivelul de colagen:

Carnea

Carnea de vită este foarte bogată în colagen, fiind extrem de benefică pentru sănătatea pielii. De asemenea, somonul conţine zinc şi minerale care stimulează producţia de colagen. În plus, grăsimile sale omega-3 hidratează pielea, ceea ce ajută la menţinerea aspectului tânăr.

Legume şi fructe

Legumele verzi sunt cele mai bune alimente pentru prevenirea diferitelor boli. De asemenea, ele pot preveni o defalcare prematură a colagenului. Toate legumele verzi conţin clorofilă, care măreşte cantitatea de procolagen din piele. Clorofila protejează pielea de radiaţiile ultraviolete dăunătoare şi de radicalii liberi care duc şi la îmbătrânirea pielii. Citricele conţin vitamina C care ajută aminoacizii să producă prolină, produs chimic necesar producerii de colagen. Vitamina C protejează de asemenea organismul de toxinele din mediul înconjurător. Tomatele conţin licopen, un produs chimic antioxidant care protejează pielea de lumina UV. Licopenul stimulează, de asemenea, sinteza colagenului. Avocado este un produs ce conţine vitamina E, care ajută la prevenirea descompunerii colagenului în organism. În plus, avocado conţine grăsimi benefice pentru piele, iar uleiul de avocado creşte producţia de colagen. Căpşunile, zmeura, murele şi afinele conţin acidul elagic care este necesar organismului pentru a preveni descompunerea colagenului cauzată de lumina UV, scrie adevarul.ro

Ouă

Ouăle conţin sulf, ajutând la producerea colagenului şi a detoxifierii hepatice. Aceasta înseamnă că toxinele care distrug colagenul sunt eliminate din organism.

Seminţe

Seminţele de dovleac sunt o sursă de zinc care stimulează producerea de colagen. De asemenea, zincul creşte viteza de regenerare a pielii.

Seminţele Chia conţin grăsimi omega-3 care stimulează întinerirea şi hidratarea celulelor pielii, făcând-o netedă.