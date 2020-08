Fii erou pentru ele. Trei surori care au rămas orfane din copilărie au nevoie de un acoperiș deasupra capului

În timp ce unii vor să agonisească averi, alții visează doar la un acoperiș deasupra capului. Trei surori, din satul Paşcani, au copilărit prin orfelinate, iar acum au rămas pe drumuri. Nu au pe nimeni să le ajute, iar sora mai mare este și mamă, și tată pentru celelalte două. Povestea lor este o dramă fără sfârșit, dar totuşi nu-și pierd speranța într-un viitor mai bun.



Ana Antonov are 21 de ani și are grijă de surorile mai mici, Tatiana și Maria, de 15 și respectiv, 18 ani. Tânăra spune că până la zece ani au fost crescute de bunica, deoarece mama lor consuma alcool și venea rar pe acasă. După ce femeia a fost decăzută din drepturile părintești, fetele au fost duse la orfelinat.



"Noi nu am putut să acționăm cumva. Nimeni nu întreba părerea noastră, unde vrem să stăm sau altceva. Respectiv am fost duse la orfelinat. Eram aproape 500 de copii. A fost mai greu. Primele nopți stăteam și plângeam, ne era dor de casă, dar ne-am acomodat așa încet cu încet.", a spus Ana Antonov, sora mai mare.



Timp de 11 ani, cele trei surori trăit în patru orfelinate. În toată această perioadă, mama lor niciodată nu le-a căutat, iar alte rude nu le-au oferit niciun ajutor.



"Mama niciodată nu ne-a căutat. A venit o soră de a ei o dată doar în vizită. De Paști, probabil. Bunica a fost cea mai apropiată, pentru că ea petrecea cu noi 24 din 24 când eram mici, peste puțin timp ea a decedat. Rudele nu ne-au oferit ajutor. Adică, ei știu situația noastră, dar...", a zis Ana Antonov, sora mai mare.



Abia anul trecut, tânăra a obținut dreptul de tutelă cu ajutorul unui ONG, care le-a închiriat o casă.



"O organizație ne-a ajutat ca să ne ofere un loc. Ei închiriau o casă și respectiv, am închiriat-o pe numele meu, ca eu să le pot lua pe ele sub tutelă. Astfel, am căpătat tutela.", a spus Ana Antonov, sora mai mare.



De trei săptămâni, fetele au fost nevoite să părăsească locuinţa închiriată de ONG. Acum, ele stau la o prietenă, care, la rândul ei, se află în chirie. Toate trei surori se înghesuie într-o cameră și dorm pe un singur pat.



"Avem o prietenă, care ea stă în chirie. Respectiv, stăm cu ea până ea va trebui să plece, dar chiria e prea scumpă, ea plătește 250 și noi nu ne permitem. Cu toate că învăț, suntem nevoite să căutăm de lucru, ca să ne întreținem.", a zis Ana Antonov, sora mai mare.



Tinerele visează la o casă a lor, dar deocamdată acest lucru pare irealizabil.



"Din toată inima ne dorim să avem o casă. Să simțim undeva că avem unde să ne ducem. Un loc unde să știm că putem să ne întoarcem oricând", a declarat Ana Antonov, sora mai mare.



"Vreau să am camera mea, să fac ce vreau, să-mi aranjez tot cum vreau. Până acum am fost nevoită să stau cu trei fete sau două fete în cameră.", a spus Tatiana Antonov, sora mai mică.



Cei care vor să ajute cele trei surori, o pot suna pe Ana Antonov la numărul de telefon 060872817 afişat pe ecran.