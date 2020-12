FII EROU, DONEAZĂ PLASMĂ! Tot mai mulți oameni dau curs îndemnului Publika TV

Tot mai mulți oameni răspund apelului campaniei Publika TV și merg să doneze plasmă convalescentă, vitală pentru pacienții grav bolnavi de COVID-19. De la începutul campaniei, au donat aproape 300 de oameni. Totuși, specialiștii spun că în continuare este nevoie de mulţi donatori, deoarece rezervele actuale ajung doar pentru cinci zile.În această sâmbătă, în jur de 20 de donatori au pășit pragul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui. Printre aceștia au fost și doi angajați ai Preturii Sectorului Botanica.”Foarte des văd campania Publika TV, prin care oamenii care au fost bolnavi de COVID-19 sunt rugaţi să doneze sânge și plasmă. Eu am hotărât că trebuie să vin să donez, deoarece rezervele nu sunt suficiente, iar bolnavii sunt foarte mulţi.””Eu mereu donez sânge şi plasmă, de câteva ori pe an. După ce am fost bolnav de COVID-19, consider că ajutorul meu este mai actual ca niciodată, anume plasma, ca să ajutăm medicii noștri. Mereu trebuie să donăm sânge, deoarece aşa salvăm vieți.”Printre donatori a fost și un taximetrist.”Am fost bolnav și am vrut să ajut și pe acei oameni care sunt acum într-o situaţie complicată, care au o formă mai gravă de COVID, decât am avut-o eu. Dacă îi voi putea ajuta, voi fi mulţumit."Toți cei care salvează vieți sunt răsplătiți cu o sticlă de vin roșu.”O sticlă de vin din partea Publika TV în parteneriat cu Oficiul Național al Viei și Vinului, pentru donația dumneavoastră.- Vă mulțumesc!- Să fiți sănătoși și vă mai așteptăm la noi”.Medicii care recoltează sânge și plasmă apreciază faptul că oamenii se mobilizează și vin să doneze.”Este o faptă mobilă, măreață și mulțumim donatorilor și surselor mass-media, dumneavoastră, pentru faptele bune pe care le fac oamenii de a salva vieți omenești”.Zilnic la Centrul de Transfuzie a Sângelui vin, în medie, câte 25 de donatori.”Avem în jur de 300 de persoane, care au donat plasma convalescentă de la care au fost posibile de a prepara peste 900 de unități. În mediu, instituțiile medicale solicită în jur de 80 de unități de plasmă convalescentă. La stocul disponibil în Centrul de Transfuzie a Sângelui este minim de cinci zile. Sperăm că numărul de donatori se va majora”.În total, din aprilie şi până în decembrie, peste 1800 de pacienți care s-au tratat de COVID-19 au donat plasmă convalescentă.