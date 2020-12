FII EROU, DONEAZĂ PLASMĂ! Tot mai mulţi oameni dau curs îndemnului PUBLIKA TV

Campania Publika TV care îndeamnă bărbaţii să doneze plasmă convalescentă pentru bolnavii de COVID-19 ia amploare. Mai mulţi angajaţi dintr-o companie imobiliară din Capitală au răspuns apelului lansat de postul nostru de televiziune. În incinta companiei a fost instalat utilajul necesar pentru ca orice doritor să poată dona sânge sau plasmă. Procedura de recoltare a fost făcută împreună cu medicii de la Centrul Naţional de Transfuzie.

Angajaţii companiei care au donat voluntar atât sânge cât şi plasmă convalescentă spun că au venit să facă o faptă bună și îndeamnă toate persoanele eligibile să devină donatori pentru a salva vieți.



DENIS GUZUN, donator:"Sper ca anticorpii mei îi vor ajuta pe alți oameni să treacă peste boală mai uşor. E foarte plăcut să știut că voi putea ajuta pe cineva. "



NICOLAE LUPAŞCO, donator:"M-a motivat faptul că suntem cu toţii într-o situaţie dificilă având în vedere ce se petrece la momentul de faţă ce se petrece în ţară cât şi peste hotare în întreaga lume Şi bineînțeles m-a motivat că împreună unindu-ne forțele suntem mai puternici."



DUMITRU MAIMESCU, donator:"Având posibilitatea de a dona sângele dat cred că e o faptă foarte bună şi utilă. Am un sentiment de mândrie fiindcă pot să ajut pe cineva. E o procedură rapidă, sigură şi durează de la 10 la 30 de minute în dependenţă ce donezi."



La campania Publika TV şi la îndemnul companiei imobiliare s-au alăturat mai multe persoane printre acestea fiind şi câţiva sportivi.



VITALIE MATEI, sportiv:"Vreau să ajut şi eu pe cineva în situaţia pandemică care este foarte dificilă la moment şi sperăm că facem un bine şi să scoatem pe cineva de unde este greu. Aş recomanda la toţi care au posibilitate şi dorinţă de a veni de a ajuta. "



Mădălina Moisei, PR Managerul companiei imobiliare:"Într-o situaţie atât de dificilă compania noastră nu a putut rămâne indiferentă faţă de campania socială lansată de către Publika TV. Am reuşit în această zi să strângem în incinta oficiului nostru un număr mai mare de oameni. Am avut şi persoane, bărbaţi care au suferit deja şi s-au restabilit complet de COVID-19 şi care au donat plasmă convalescent. "



Medicii care au lucart la recoltarea sângelui şi a plasmei spun că apreciază mult faptul că oameni se solidarizează şi vin să doneze.



DIANA BEJENARI, medic Centrul Național de Transfuzie a Sângelui:"Este o inițiativă foarte frumoasă din partea companiilor de a veni şi a onora cu prezenţa şi de a ne prezenta donatori pentru a dona orice component de sânge mai cu seamă sânge şi plasmă convalescent. Noi suntem permanent gata de a veni şi a preleva plasma pentru a oferi mai departe această plasmă celor care au nevoie."



Publika TV, în parteneriat cu Oficiul Naţional al Viei şi Vinului şi vinăriile din ţară, continuă campania socială prin care îi îndemnă pe bărbații care au avut COVID-19 să doneze plasmă convalescentă. Timp de o lună fiecare donator va fi răsplătit pentru gestul său cu o sticlă de vin roșu. De la începutul campaniei lansate în data de 24 noiembrie, numărul donatorilor de plasmă a crescut de cinci ori.