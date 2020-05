FIFA vrea să relanseze o anchetă judiciară care îl vizează pe Blatter

"Noi am depus observaţii oficiale la Ministerul Public şi am pledat susţinut pentru o continuare a investigaţiilor", a afirmat Federaţia Internaţională de Fotbal într-un comunicat dat publicităţii."În fapt, FIFA reflectează la toate opţiunile legale care permit garantarea faptului că persoanele vizate vor fi trase la răspundere", a precizat FIFA, confirmând un articol al cotidianului francez care făcea referire la "un război judiciar" între FIFA şi fostul său preşedinte.Un raport al poliţiei obţinut miercuri de AFP arată că suspiciunile de "gestiune neloială" la adresa lui Sepp Blatter "au fost bine fondate", în timp ce MPC a decis să închidă una din cele două anchete care îl vizau pe fostul preşedinte al FIFA, scrie agerpres.ro. MPC îl bănuia pe Blatter că a semnat un "contract defavorabil" FIFA cu Uniunea caraibeană de fotbal (CFU) condusă de controversatul Jack Warner din Trinidad Tobago, radiat pe viaţă de către Federaţia internaţională şi inculpat pentru corupţie de către justiţia americană.Reziliat în 2011, acest contract acorda drepturile televizate ale Cupelor Mondiale 2010 şi 2014 CFU în schimbul sumei de 600.000 dolari, o sumă considerată sub preţul pieţii.În consecinţa "inacţiunii lui Blatter contra CFU sau Warner, FIFA a suferit un prejudiciu care se ridică la 3,78 milioane dolari", conform raportului anchetatorilor.