FIFA a anunţat finaliştii pentru titlul de cel mai bun jucător al anului. În lupta pentru trofeu au rămas Robert Lewandowski, Leo Messi și Cristiano Ronaldo.În cursa pentru titlul de cea mai bună jucătoare a anului se regăsesc Lucy Bronze, Wendie Renard și Pernille Harder.În ceea ce privește titlul de cel mai bun antrenor din 2020, disputa se dă între Jurgen Klopp de la FC Liverpool, Marcelo Bielsa de la Leeds United, dar și Hans Dieter Flick de la Bayern Munchen.Trei candidaturi au rămas şi în concursul pentru premiul Ferenc Puskas, trofeu ce se acordă fotbalistului care a înscris cel mai frumos gol al sezonului. Luis Suarez va concura cu Son Heung-min și Giorgian De Arrascaeta.La Gala "FIFA The Best" vor mai fi decernate premiile pentru cel mai bun antrenor din fotbalul feminin şi pentru cel mai bun portar, atât din fotbalul masculin cât şi cel feminin.FIFA va organiza ceremonia online în data de 17 decembrie când vor fi anunțați laureații.Trofeul "The Best" a fost instituit de Federația Internațională de Fotbal acum 4 ani. Primele două ediții au fost câștigate de Cristiano Ronaldo, iar Luca Modric şi Lionel Messi au intrat în posesia premiului în 2018 și 2019, respectiv.