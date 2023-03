Fiecare bănuț e o speranță la viață! Ruslan Rotari are MARE nevoie de bani pentru a învinge o formă rară de cancer

Ruslan Rotari are 35 de ani și o poftă uriașă de viață. Această dorință însă este amenințată de o formă rară de cancer. În 2021, el a fost diagnosticat cu Leiomiosarcom a intestinului subțire. Boala progresează rapid și a provocat deja mai multe metastaze. Acum salvarea lui Ruslan sunt cele 17 ședințe de imunoterapie pe care le urmează în Turcia. Costul lor însă depășește cu mult veniturile demult epuizate ale familiei lui. De aceea, Ruslan a lansat un apel disperat de ajutor.

Se împlinesc doi ani de când casa lui Ruslan Rotari sunt spitalele. Din primăvara anului 2021 și până acum a făcut terapii la noi în țară, apoi în Germania, iar acum în Turcia. Pentru a urma cele 17 ședințe care l-ar pune pe picioare, Ruslan are nevoie de aproape 100 de mii euro. Până acum s-au adunat doar puțin peste 8.500 de euro.

Curajul și puterea lui Ruslan este fiul lui de un și jumătate, pe care vrea din tot sufletul să-l vadă cum crește.

Fiecare secundă din viața lui este prețioasă, așa cum fiecare bănuț adunat reprezintă o speranță la viață. Cei care sunt dispuși să-l ajute pe Ruslan Rotari să învingă boala complicată, pot dona pe următoarele conturi:

Transfer în EURO



IBAN EURO: MD06MO2224ASV05215347100

Cod IDNO: 1010620001522

Beneficiary's Bank Name: Ruslan Rotari: Mobiasbanca - OTP Group S.A.,



Beneficiary's Bank BIC: MOBBMD22XXX

Correspondent Bank Name: Commerzbank, Frankfurt am Main, Germany

Correspondent Bank BIC: COBADEFFXXX

Remitance information : pentru Ruslan Rotari



Rechizite bancare pentru transfer în dolari



IBAN USD: MD02MO2224ASV05215427100

Cod IDNO: 1010620001522

Beneficiary's Bank Name: Mobiasbanca - OTP Group S.A.

Beneficiary's Bank Address: Moldova, Chisinau, MD-2012, str. Stefan cel Mare, 81A

Beneficiary's Bank BIC: MOBBMD22XXX

Correspondent Bank Name: Societe Generale, New York, USA

Correspondent Bank BIC:IRVTUS3NXXX



Remitance information: Ruslan Rotari

Expediați un SMS cu conținutul 914 la:

2910 (abonatii Unite), 1 SMS - 45 MDL

2910 (abonatii Moldcell), 1 SMS - 45 MDL