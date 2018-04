Fiasco financiar al Barcelonei. Clubul catalan va avea pierderi de 50 milioane de euro

foto: www.zimbio.com

FC Barcelona are de suferit cumplit de pe urma eliminării sale de către AS Roma, din faza sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.



Conform presei sportive din Spania, pierderile clubului catalan sunt estimate la 50 de milioane de euro. Gruparea blau-grana a ratat bonusul de 7,5 milioane de euro oferit de către UEFA cluburilor calificate în semifinale. În plus, dacă se mai adaugă profitul pe care l-ar fi realizat catalanii din vânzarea de bilete, atunci suma ar fi ajuns la aproximativ 10 milioane de euro.



Și pierderile nu se vor opri aici. Conform contractului în derulare pe care îl are cu sponsorul său principal, FC Barcelona va rata premiul în valoare de 5 milioane de euro promis pentru câștigarea ediției din acest an a Ligii Campionilor.



Presa spaniolă a mai trecut la pierderi și alte 30 de milioane de euro, bani care ar fi intrat în vistieria clubului în cazul în care Messi și compania ar fi reușit ”tripla” titlu - Cupa Regelui - Liga Campionilor.