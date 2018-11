Fetiţa de 7 ani care a devenit simbolul crizei umanitare din Yemen a murit

Fetiţa de şapte ani imortalizată într-o fotografie difuzată săptămâna trecută de New York Times a murit, devenind una dintre cele mai recente victime ale conflictului devastator din Yemen, a anunţat cotidianul, scrie agerpres.ro.

Amal Hussain, care a devenit un simbol al crizei umanitare din ţara sa după ce a fost fotografiată de Tyler Hicks, a murit joi în tabăra de refugiaţi yemeniţi, a anunţat familia ei pentru Times. "Inima mi-e frântă", a declarat mama fetiţei, Mariam Ali. "Amal era mereu zâmbitoare. Acum, sunt îngrijorată pentru ceilalţi copii ai mei", a spus ea, citată de publicaţie.



Într-un interviu acordat mai devreme săptămâna aceasta în cadrul programului radio The Takeaway, Tyler Hicks, câştigător al premiului Pulitzer, a descris cât de "dificil", de "sfâşietor", dar şi de "important" a fost să o fotografieze pe Amal. "Ea sintetizează cu adevărat cât de tragică şi cât de gravă a devenit situaţia cu malnutriţia şi foametea în Yemen", a spus fotograful.



Yemen, una dintre cele mai sărace ţări arabe, este de aproape patru ani scena unui conflict sângeros între guvernul susţinut de o alianţă condusă de Arabia Saudită şi rebelii houthi susţinuţi de Iran, cu consecinţe devastatoare pentru civili.



Săptămâna trecută, subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare şi coordonator pentru asistenţa de urgenţă, Mark Lowcock, a declarat în Consiliul de Securitate al ONU că Yemenul este în pericol să fie "înghiţit de o foamete iminentă şi uriaşă", care ar putea afecta 14 milioane de oameni, circa jumătate din populaţia ţării. Potrivit lui Lowcock, iminenta foamete ar putea fi "mai mare decât orice a văzut vreodată de-a lungul vieţii sale profesionale un om care activează în domeniul umanitar".

She was just another young Yemeni child struggling to stay alive, but a searing photo of her stirred worldwide demands that the carnage in her country be stopped. Now, her family says Amal Hussain has died. https://t.co/00Ft0wPF31