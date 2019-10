Fetiță de 11 ani, abuzată de un bărbat de 32, cu acordul părinților. Ce au decis magistrații

Poveste care întrece orice imaginaţie într-un sat din Argeş! Un bărbat de 32 de ani, s-a dus şi a cerut de nevastă o fată de 11 ani! Individul şi-a luat „nevasta” şi a plecat cu ea acasă. Nimeni nu se gândea la ceea ce a urmat!

În cursul săptămânii trecute, un bărbat de 32 de ani, din comuna Sălătrucu, a cerut de nevastă o fată de 11 ani. Bărbatul ce ar fi putut avea copii mai mari ca cea pe care o dorea de soţie, s-a dus la părinţii minorei, în peţit, vineri seara, scrie

Mama şi tatăl fetei erau beţi criţă, aşa că fără să stea pe gânduri, au acceptat propunerea. Bărbatul a luat copila şi a dus-o acasă la el.

Sâmbătă dimineaţă când mama şi tatăl s-au trezit, au crezut că le-a dispărut fiica de acasă şi au sunat la 112. În timpul cercetărilor, oamenii legii au discutat cu părinţii fetei, cei doi mărturisind că este un bărbat care „o place” pe copilă.

Când s-au dus poliţiştii acasă la individ, au găsit-o pe fată. În cursul nopţii, bărbatul abuzase de copilă, considerând-o nevasta lui. Fata a fost dusă un consult ginecologic la Serviciul de Medicină Legală Argeş, confirmându-se actul sexual.

Pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanţă de reţinere, sub acuzaţia de sex cu minoră. Bărbatul a fost dus în arestul IPJ Argeş. Duminică, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş. S-a dispus eliberarea lui sub control judiciar. Are interdicţia de a se mai apropia de copilă şi de familia ei, scrie realitatea.net