FEŢELE LUI NĂSTASE: Fostul deputat, actualul Ministru de Interne, vicepremierul, preşedintele PPDA şi candidatul ACUM vrea să fie Procuror General

Andrei Năstase nu se poate decide ce funcţie vrea să ocupe în stat. Fostul deputat, actualul Ministru de Interne, vicepremierul, preşedintele PPDA şi candidatul ACUM la alegerile locale din Chişinău declară că şi-ar dori să fie... Procuror General. Despre aceasta Năstase a vorbit la emisiunea "Puterea a Patra". Năstase a mărturisit că şi-a dorit să fie Procuror General măcar trei luni, ca să reuşească că intenteze câteva dosare penale. "Domnule, din păcate colegii mei din majoritatea parlamentară au considerat că nu este bine pentru că aş politiza... Da eu am vrut, la un anumit moment, atunci când eu eram în impas, le-am spus, nu este niciun fel de problemă, trei luni, lăsaţi-mă trei luni să merg acolo. "Domnule, din păcate colegii mei din majoritatea parlamentară au considerat că nu este bine pentru că aş politiza... Da eu am vrut, la un anumit moment, atunci când eu eram în impas, le-am spus,

Suntem în război, sântem, într-o situaţie dificilă, lăsaţi-mă...

Sincer să fiu, am un anumit regret că nu am fost că nu am fost cele trei sau patru, poate chiar mai mult timp nu am ajuns să dau drumul de nişte dosare. Era nevoie de curaj", a declarat Năstase.