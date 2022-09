Festivalul "Zilele Filmului Românesc" revine şi în acest an la Chişinău. În cadrul acestei ediţii vor fi prezentate 8 filme

Festivalul "Zilele Filmului Românesc" revine şi în acest an la Chişinău. Publicul va avea posibilitatea timp de patru zile să vizioneze cele de mai succes pelicule din ultimul an, produse peste Prut. În perioada 22-25 septembrie spectatorii vor avea posibilitatea să cunoască şi echipele de producţie, care au stat în spatele peliculelor, dar şi actori şi critici de filme.



" Mamă, eu mă duc. - Unde te duci? - La Chişinău. - Cum să te duci să mă laşi singură cu atâta amar de lucru. - Dar ce să faci tu la Chişinău? - Mă duc la zilele filmului românesc. - Ele vor avea loc şi la noi, la Bălţi. - De unde ştii? - La radio am auzit. - Sigur? - Da cum şi la Soroca, Nisporeni, Călăraşi, Cahul. - Vorbeşti serios. - Dar ce glumesc eu măi."



Festivalul "Zilele Filmului Românesc" în acest an va ajunge la cea de-a opta ediţie şi va debuta la Chişinău începând cu 22 septembrie în incinta a două cinematografe din centrul Capitalei. Organizatorii anunţă că în cadrul acestei ediţii vor fi prezentate în total opt filme, inclusiv şi filme pentru copii. Majoritatea peliculelor sunt realizate de o nouă generaţie de cineaşti, formată deopotrivă din regizori, care vin cu subiecte şi stiluri extrem de diferite şi de provocatoare.



Organizatorii au inclus filme care au fost selectate la Festivalul de Film de la Veneţia precum "Imaculat", care a câştigat premiul pentru cei mai bun debut, dar şi filmul "Crai Nou" care a câştigat anul trecut premiul cel mare , "Scoica de Aur" la Festivalul de la San Sebastian. În prim plan este o tânără care se zbate să ajungă a universitate pentru a scăpa de violenţa bărbaţilor din familia sa.



Vizitatorii vor putea privi şi filmul “Marocco” care a fost selectat anul acesta şi în competiția internaţională de la TIFF, care urmărește destinele a două iubiri ce ajung în situații de viață și de moarte, ca urmare a neîncrederii.



Festivalul se va încheia cu filmul “Metronom” premiat pentru regie la festivalul de la Cannes. Festivalul "Zilele Filmului Românesc" va ajunge pe parcursul lunii octombrie şi în alte cinci oraşe din ţară precum: Bălţi, Soroca, Nisporeni, Călăraşi şi Cahul, unde vor fi prezentate câteva dintre filmele din selecţia de la Chişinău. Data şi programul pentru fiecare dintre cele cinci oraşe vor fi anunţate la încheierea ediţiei din Capitală.