Festivalul Zestrea Nordului: Covoare vechi de zeci de ani au fost scoase la licitație

Covoare vechi de zeci de ani au fost scoase la vânzare de un meșter popular din nordul țării. Licitația s-a petrecut în cadrul festivalului ”Zestrea Nordului” din satul Pelinia, raionul Drochia.

La festival au participat peste 40 de meşteşugari. La cei 80 de ani, Valentina Agachi a țesut peste o sută de covoare. Ea a venit la festival cu cinci lucrări, pe care le-a scos la vânzare. Prețul unuia ajunge până la 30 de mii de lei.



”La viața mea am țesut peste o sută de covoare. - Da câte aveți acasă? - 15 covoare. - Vreți să le vindeți pe toate? Eu aș vrea să le vând. Dacă o să am noroc le vând, dacă nu tot la copii am să le dau”, a spus meșterul popular, Valentina Agachi.



Pe lângă licitația de covoare, oamenii au putut urmări și o paradă a portului popular la care au participat toate cele 13 ansambluri folclorice din sat.



Festivalul "Zestrea Nordului" este la prima ediţia şi are scopul de a dezvolta economic localitatea, întrucât meşteşugăritul este îndeletnicirea de bază a sătenilor.



”Eu când m-am născut pe țol din ăsta am dormit și cu țol din ăsta m-am învelit în loc de plapumă”, a spus meșterul popular, Vera Țurcanu.



”Primele prosoape, ani ș ani în urmă se confecționau din cânepă. Nuntă fără prosop moldovenesc nu poate fi. Se împodobesc nașii, starostele", a spus meșter popular, Ecaterina Scripa.



Gospodinele din Pelinia s-au lăudat cu tradiționalele bucate specifice zonei de nord.



”Alivanca se face din făina de păpușoi, brânză de oaie și jumări. - Și ce gust are ? - dulciu - sărat, și dulce și sărat”, a spus gospodina Lidia Buzulan.



Cu ocazia festivalului, în sat a fost deschis și un centru de artizanat, unde vor activa peste 20 de meșteri populari.