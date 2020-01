Festivalul tatuajelor la Rio de Janeiro. Amatori din lume și-au făcut noi imprimeuri pe piele

Oraşul brazilian Rio de Janeiro s-a transformat în capitala tatuajelor. Maeștri din întreaga ţară, dar şi de peste hotare, au participat la un festival dedicat imprimeurilor pe piele. Amatorii de tatuaje au venit la festival pentru a admira cele mai noi tehnici din domeniu. Unii dintre ei au folosit această ocazie ca să-şi facă noi tatuaje.



"Tatuajele sunt o artă, doar că nu sunt făcute pe foaie, dar pe piele. Acestea reprezintă foarte mult pentru mine. Vrea să demonstrez oamenilor că dacă avem tatuaje, nu suntem diferiţi de restul lumii."



Printre vizitatorii festivalului a fost şi al doilea cel mai tatuat om din Brazilia. Corpul lui Marcelo Ribeiro este acoperit de picturi în proporţie de 96 la sută.



"Am făcut câteva schimbări pe corpul meu. Limba am tăiat-o în două, dinţii îmi sunt din nichel, forma urechilor am modificat-o. Am tatuaje şi în ochi.", a spus Marcelo Ribeiro, locuitor al Braziliei.



La festival va avea loc şi concursul Miss şi Mister Tattoo, unde vor fi aleşi cei mai frumoşi posesori de tatuaje. Organizatorii evenimentului se aşteaptă la aproximativ 25 de mii de vizitatori. Festivalul se află la cea de-a opta ediţie.

