Festivalul subteran Underland Wine and Music: Evenimentul a adunat sute de vizitatori

Festivalul subteran Underland Wine and Music şi-a deschis porţile şi în acest an pentru vizitatori, în cramele unei vinării din ţară. Aici oamenii au avut parte de diverse distracţii, de la excursii în galerii şi târguri, până la karaoke şi discotecă.

Iar pentru cei care au venit cu copii, a fost amenajată o grădiniţă, unde părinţii îşi pot lăsa micuţii şi să profite în voie de eveniment.

De asemenea, în ajun de sărbătoarea iubirii "Dragobete", organizatorii au decis ca tematica din acest an a evenimentului să fie dragostea.

Doritorii şi-au putut oficia chiar şi căsătoria. Primii curajoşi nu au întârziat să apară.



"Vă declar soţ şi soţie. Amar, Amar! "



Oamenii au venit din diverse colţuri ale ţării pentru a participa la Festival.



"Foarte frumos, atmosfera e caldă, oamenii primitori, muzică bună. Am auzit că este şi cinematograf şi diverse degustaţii, imediat mergem să vedem.



"Este distractiv.

- Cu cine aţi venit?

- Cu soţul şi copiii, sper să fie bine."



"Am venit din oraşul Bender, această vinărie este foarte populară. Ne place foarte mult şi ne simţim bine aici. "



"Este ceva minunat, un show foarte interesant. Doar am ajuns şi deja suntem impresionaţi."



"Foarte distractiv, ne simţim bine şi ne place absolut totul. "



În acest an, au fost amenajate şi trei scene pentru concerte, unde vor urca interpreţi din diferite ţări, printre care România, Ucraina, Rusia, Germania, dar şi Spania.



" Invitatul special al Festivalului este interpretul din România, Argatu. De asemenea, în acest an ne-am extins cu un kilometru, faţă de ediţiile anterioare, respectiv oaspeţii au la dispoziţie şi o galerie, dar şi un cinematograf", a spus organizatorul Olesea Cember.



Preţul de intrare la Festivalul Underland este de 250 de lei.