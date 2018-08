Festivalul Strugurilor Timpurii la Durlești. Evenimentul a adunat în jur de 15 producători

Struguri proaspeţi direct de la producător. De asta au avut parte locuitorii oraşului Durleşti. Mai mulţi viticultori din localitate au participat la prima ediţie a Festivalului Strugurilor Timpurii.

Vera Brăguţă cultivă cinci soiuri de struguri de masă care se coc mai devreme. Femeia spune că demult îşi dorea să fie organizat un asemenea târg.



"Vrem ca oamenii noştri să ştie că noi avem producţie frumoasă, crescută natural aici la noi, care se merită să o promovăm", a spus producătorea de struguri, Vera Brăguță.



Şi acest bărbat a început să producă struguri acum cinci ani, după ce a muncit o bună perioadă în străinătate. Viticultorul se bucură că le oferă localinicilor posibilitatea să guste din roada lui.



"Astăzi cu 6-5 lei, de obicei 10, 12, 15. Dacă vine vre-un sărac, un copil şi aşa o să-i dau câte un strugure"



Vizitatorii târgului sunt mulţumiţi că au avut posibilitatea să cumpere struguri direct de la producător la preţuri accesibile.



"Îmi pare că e ceva normal că la noi la Durleşti se face aşa festival, care oamenii au struguri şi pot să-i vândă, îmi pare bine"



"Cred că administraţia publică locală ar trebui să susţină producătorii autohtoni, pentru că suntem o ţară care suntem renumiţi prin struguri şi soiuri diverse de struguri"



Potrivit organizatorilor, Festivalul Strugurilor Timpurii are menirea să promoveze producţia autohtonă, întrucât anul acesta viţa de vie a avut de suferit din cauza condiţiilor meteo.



"Noi încercăm să facem ceva pentru a ajuta producătorii. Astăzi la 15 producători am adunat. Sunt sigură că va fi o tradiţie", a spus preşedintele asociaţiei de fermieri din or. Durleşti, Parascovia Sava.



În oraşul Durleşti sunt peste 50 de producători de struguri.