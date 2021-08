Festivalul strugurilor timpurii fără struguri. La târgul specializaz din Durleşti a venit doar un viticultor

Festival al strugurilor timpurii, dar fără struguri. Şi în ultima zi a târgului specializat de la Durleşti a venit doar un singur viticultor din cei cinci anunţaţi. Potrivit organizatorilor, în acest an producătorii îşi justifică lipsa prin coacerea târzie şi calitatea proastă a strugurilor.Doar Lidia Roşca a venit la festival cu două soiuri de struguri, din cele şase pe care le cultivă împreună cu familia. Aceasta era ajutată de nepoţica ei."Timpul a fost cam rău, ploaia ne-a amânat cu trei săptămâni mai târziu. Cum vedeam că timpul este rău, ginerele şi cuscra, ei toţi lucrau cu stropitul. La timp, ei erau nevoiţi să facă ce este necesar, tot anul s-au chinuit şi acum am venit să vindem", a spus Lidia Roşca.Timofei Pogor cultivă struguri de douăzeci de ani, însă la festival a venit doar cu vin:"În fiecare an venim şi cu poamă şi cu vin. În legătură cu poama, anul acesta nu este la condiţiile care trebuie să fie, am venit numai cu vin şi nu este nici coaptă."Vizitatorii Festivalului Strugurelui s-au dovedit a fi înţelegători cu agricultorii."Cred eu că totuşi ar fi fost bine să fie mai mulţi. În cazul în care este numai acest producător de struguri, o să cumpărăm de la el.""Poama este rea la mulţi şi la mine în ogradă, am câteva tufe, dar este rea, s-a uscat, dar cei care au avut grijă bine, văd că este."Potrivit organizatorilor, la târg au fost invitaţi viticultori nu doar din Durleşti, ci şi din alte localităţi, dar aceştia au refuzat să vină pe motiv că strugurii timpurii încă nu s-au copt."S-au anunţat cinci producători de struguri, iar până la urmă au refuzat să vină din motiv că noi avem concursul cel mai frumos strugure, mai mare. Cu părere de rău, în acest an este o problemă cu strugurii, sunt mici şi necalitativi", a spus Parascovia Sava.Festivalul Strugurilor Timpurii "Au Gust" din Durleşti este la cea de-a patra ediţie.