Festivalul Scrânciobul Pascal în satul Izbişte: Localnicii au îmbrăcat straie naţionale, au cântat şi au depănat amintiri

Embed:

Ziua de Paşte i-a adunat pe locuitorii din Izbişte, Criuleni împreună. Aceştia au sărbătorit cea de-a şasea ediţie a Festivalului "Scrânciobul Pascal". De la mic la mare şi îmbrăcaţi în straie naţionale toţi sătenii au venit la sărbătoarea din parcul din centrul satului unde au fost instalate două scrânciobe.



Mătuşa Eugenia îşi aminteşte cu nostalgie cum l-a cunoscut pe soţul ei, acum 40 de ani, chiar în ziua de Paşte, iar de atunci nu s-au mai despărţit. Ea povesteşte că plătea un ou roşu stăpânului pentru a mai petrece ceva timp în scrânciob cu viitorul soţ.



"Mi-am adus aminte, stăteam aşa cuprinşi, ne mai sărutam câte odată. De zece ori ne-am dat în scrânciob. A unspezecea oară dorea să mă fure mireasă. Îmi promitea marea cu sarea. Câte nu promite un flăcău la o fată mare", a povestit mătuşa Eugenia.



Femeia spune că de atunci, ziua de Paşte mereu o petreceau la vecinul lor care avea un scrânciob: "Ne mai cuprindeam în scrinciobul cela, ne mai hărţuiem. Băieţii îl întorceu scrânciobul, grindei se numea pe atunci."



Nici meşterii din sat nu au stat acasă. Aceştia au venit cu tot felul de lucrări hand-made la expoziţia organizată în cadrul festivalului:



"Aşa tip de lucrări necesită foarte multă răbdare, trebuie să fii foarte atent. Veneiamin cu ajutorul nostru, cu ajutorul profesorului de Educaţia Tehnogică efectuează aceste lucrări. "



"Îmi place şi este o sursă de venit pentru mine. Nu este prima mea expoziţie, am participat la multe, îmi place".



Sătenii spun că evenimentul este un bun prilej pentru a se întâlni şi a se mai relaxa în perioada sărbătorilor pascale:



"În fiecare an venim, e frumos. Ţin minte de mic copil că tatăl nostru tot făcea scrânciob".



"Rar înainte care nu aveau scrînciobe, aveau cam în fiecare familiei, case, bucurau părinţii că alte jucărele noi nu le aveam."



"E o mare sărbătoare, data de Dumnezeu, am venit să vedem nepoţica, ne vedem cu prieteni, cu săteni, totul e bine".



Festivalul este organizat de autorităţile publice locale, care vor, astfel, să reînvie tradiţia întâlnirilor la scrânciob.



"Pe timpuri aşa şi era, familii întregi se adunau la hora satului, la scrânciob şi se legănau în scrânciob. Drept recompensă erau ouăle roşii", a menţionat Ion Plămădeală, primarul localităţii Izbişte.



"Am promis ceva timp în urmă când am avut întâlniri cu ei că timp de câteva luni că platoul popular al satului Izbişte va fi modernizat. Eu deja identific resurse financiare ca să fie efectuată o construcţie modernă", a declarat Ion Ţurcan, preşedintele raionului Criuleni.



Atmosfera a fost întregită de mai multe colective artistice care au interpretat colinde pascale.