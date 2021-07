Festivalul Sânzienelor, reluat după un an. Fetele nemăritate din Leordoaia şi-ai ghicit ursitul

Fetele nemăritate din satul Leordoaia, raionul Călăraşi și-au ghicit aseară ursitul. Vorbim despre o veche tradiție reînviată în cadrul Festivalului Sânzienelor, desfășurat sâmbătă pe malul lacului din localitate. Sărbătoarea a început cu imitarea dansului drăgaica, un ritual pentru belşug.Tonul distracţiei a fost dat de mai multe ansambluri folclorice venite din toate colţurile ţării, care au delectat publicul cu muzică bună."Suntem de la Rădeni, ansamblul folcloric "Rădănenii" Suntem un colectiv frumos, inimos, talentat", a spus Vera Gore."Suntem colectivul "Dacii" din Vălcineţ, Călăraşi. Suntem pentru a doua oară la acest frumos festival", a declarat Ion Sili."Cosânzenele.Ne-am dorit această sărbătoare foarte mult. A fost un repaus destul de mare pentru sufletele noastre", a spus Aurelia Didenco.Momentul culminant al evenimentului a fost concursul "Cea mai frumoasă cunună". Premiul mare i-a revenit unei fetițe din localitate."N-am aşteptat. Credeam că o să am locul doi. Sunt foarte fericită", a spus Bianca Rusu."Eu am ajutat-o, dar sânzienenile strânse, ea a pus foarte multe flori de sânziene. Eu cred că asta a contat foarte mult. Din cauza asta şi a luat locul de frunte", a declarat Diana Rusu.Spre seară, fetele nemăritate şi-au aruncat cununele de flori în lac."Fetele nemăritate îşi ghicesc ursitul. A mea era prima."Sătenii din Leordoaia spun că festivalul a devenit o tradiție pe care o păstrează cu sfinţenie."Sunt din Palanca, băştinaş de aici. Este o tradiţie anuală.""Din an în an este tot mai bine organizat, mai frumos şi mai popular."Unii vizitatori nu știau despre aceste obiceiuri."Nu credeam că mai există aşa prin sate. Vedeţi că se mai respectă tradiţiile. E foarte frumos."Organizatorii spun că sărbătoarea este o carte de vizită pentru satul Leordoaia."Anul trecut am făcut o pauză. Este o tradiţie deja bine stabilită. Bucuros că foarte multă lume cunoaşte. Ne uităm ca tot timpul să schimbăm ceva nou, să aducem o tradiţie ceva nouă. Ne străduim costumul naţional cât mai mult să fie promovat, meşterii populari", a declarat şeful Direcţiei Cultură şi Turism Călăraşi, Dumitru Trifan.Sărbătoarea "Sânzienelor" îşi are originile încă din perioada geto-dacică.