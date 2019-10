Festivalul racilor, organizat în parc. Cât costă o porţie de delicatese marine

O tonă jumătate de raci şi o mulţime de fructe de mare au fost vândute astăzi în Parcul Valea Morilor din Capitală. Delicatesele au fost gătite afară, iar mirosul îmbietor a împânzit zona.

Jumătate de kilogram raci a costat 135 de lei, iar 250 de grame de creveţi în sos de vin, 145 de lei. Pentru o porţie de paella oamenii au plătit 135 de lei.

- Ce se cumpără cel mai bine?

- Cel mai bine, racii. Mărar, foi de dafin, piper, sare.

"Prima dată am venit aici să gust fructe de mare, dar îmi place. Gătesc acasă, cumpăr".

"Prefer midiile şi creveţii, racii, aşa şi aşa".

"Am cumpărat nişte raci şi nişte creveţi".

"Am ales un biban de mare. Am lipsit din Chişinău şi nu am ştiut de acest târg. Nu suntem suficient de flămânzi, dar e delicios".

Festivalul a fost organizat de administratorii unui local din Bucureşti unde specialitatea casei sunt racii. Bucătarii de acolo au venit pentru a patra oară în Moldova şi promit că se vor mai întoarce.

"Publicul din Chişinău şi publicul moldovean consumă foarte, foarte mulţi raci, le place foarte mult să iasă în oraş, voia buna. Am adus o tonă şi jumătate de raci, niciodată nu am mai venit cu atâţia raci şi de fiecare când am venit ei se terminau, undeva la ora prânzului deja nu mai aveam. Astăzi avem şi noi sperăm să nu ne ajungă racii, dar totuşi să mulţumim pe toată lumea care vine", a afirmat organizatorul, Paul Nicolau.

Festivalul Racilor a început vineri şi se încheie duminică seara.