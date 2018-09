FESTIVALUL PRUNEI LA NISPORENI. 30 de producători autohtoni şi-au expus recolta de fructe

foto: publika.md

Prune proaspete, uscate sau în ciocolată. Toate au fost expuse la Festivalului Prunei desfăşurat în oraşul Nisporeni. Raionul se poate lăuda cu cele mai multe livezi de pruni şi uscătorii de fructe. 30 de agricultori au venit la eveniment să îşi arate producţia.



"Ne ocupăm cu prelucrarea şi uscarea fructelor şi legumelor. Dulciuri şi multe bunătăţi pentru toată lumea bună care a venit astăzi la această sărbătoare ", a spus antreprenorul Tudor Botez.



"Prune uscate avem, prune în stare proaspătă ţuică avem cu diferite gusturi, arome", a spus antreprenorul Lilian Oprea.



Pentru a crea o atmosferă de sărbătoare, la festival au participat şase ansambluri folclorice. De la mic la mare, oamenii s-au prins în horă.



Vizitatorii au apreciat cât de bine a fost organizat festivalul.



"Cu părinţi, cu nepoţei, verişori. Ne simţim bine ca la noi în oraş."



"Iaca am cumpărat perje uscate să trimit la copii în Italia. Am fotografiat toate căsuţele acestea să vadă copiii cum se face la Moldova. "



Pe lângă bucate şi băuturi din prune, oamenii au putut procura lucruri de la meşterii populari.



"Sunt lucruri manuale, tot ţesut în stative. Horboţâca se face prin croşetare. În jur la 1.500 de lei costumul întreg pentru o domnişoară", a spus meșterul popular Maria Rusu.



"De la suvenire mici, ulcioare pentru vin, pentru ţuică, avem oale pentru gătit", a spus olarul Adrian Onuță.



Chiar dacă anul acesta fermierii au obţinut o recoltă bogată de prune, mulţi dintre ei nu au unde să-şi vândă producţia.



"E greu de realizat din cauza că scad preţurile nu e chiar convenabil pentru cei care produc. Căutăm o soluţie împreună cu Ministeru Economiei ca să putem realiza producţia aici pe loc şi să o procesăm", a spus ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici.



Festivalul Prunei este organizat în treia duminica a lunii septembrie. Gazdele evenimentului au mărturisit că livezile de pruni sunt o adevărată comoară care trebuie valorificată la maximum, iar festivalul a devenit o tradiție pentru localnici.



"Avem arii extinse de pruni totodată avem şi în fiecare an plantaţii noi de prun. Avem circa două mi de hectare şi producători pentru care a devenit o tradiţie deja să proceseze acest product", a spus președintele raionului Nisporeni, Ghenadie Verdeș.



"Întrunim toţi producători de prune aici în inima Nisporeniului. Ne bucurăm că îi putem găzdui pe toţi şi să facem din această sărbătoare una de suflet a tuturor nisporenenilor", a spus primarul oraşului Nisporeni, Grogore Robu.



În fiecare an, agricultorii moldoveni exportă în jur de 37 de mii tone de prune, preponderent, în Federaţia Rusă, Belarus, Ucraina şi România.