Festivalul Portului Tradiţional Englez din oraşul Bath. Parada a fost dedicată scriitoarei engleze Jane Austen

Embed:

Zâmbete şi multă culoare la Festivalul Portului Tradiţional Englez din oraşul Bath. Evenimentul organizat în cinstea scriitoarei Jane Austen a adunat turişti din diferite colţuri ale lumii. Mulţi dintre ei au făcut rost de costume tradiţionale britanice şi au participat la paradă.



Cavalerii şi doamnele rafinate spun că au citit romanele semnate de Jane Austen pentru a se documenta în legătură cu stilul secolului XIX.



"Am auzit despre acest eveniment în urmă cu câţiva ani şi m-am pregătit din timp să vin aici. Sunt foarte încântată că particip la paradă."



"Pentru perioada ei, consider că era foarte modernă. Am căutat prin librării cărţile lui Jane Austen şi am citit tot ce am găsit."



"Am cercetat câteva fotografii, dar m-am uitat şi pe Google, unde e foarte uşor să găseşti informaţii. Apoi am cumpărat câteva accesorii precum umbrela, mănuşile."



De la festival nu au lipsit dansurile tradiţionale.



Secolul XIX are o mare însemnătate istorică pentru Marea Britanie. În acea perioadă a devenit cea mai importantă putere mondială, controlând un sfert din populația globului și o treime din suprafața teritoriilor de pe uscat.