FESTIVALUL OSTENDE. Șase echipe de tineri și-au etalat talentul în actorie şi au pregătit spectacole cu mesaje emoţionante

foto: diez.md

Şi-au etalat talentul în actorie şi au pregătit spectacole cu mesaje emoţionante. Este vorba despre şase echipe de tineri care au concurat în cadrul unui proiect organizat de Consiliul Municipal de Tineret din Capitală. Festivalul de Teatru "Ostende" este la a treia ediţie.



În piesele lor, tinerii actori au decis să-şi prezinte viaţa şi problemele cu care se confruntă.



"Piesa se numeşte preţuieşte-ţi viaţa este vorba despre un adolescent care este punctul culminant al vieţii sale şi trebuie să i-a o decizie dacă să meargă pe calea bună sau calea rea" , a spus participanta Tatiana Horoian.



Viitorii actori spun că au avut mari emoţii cînd au ieşit pe scenă.



"Emoţii foarte puternice şi pozitive în acelaşi moment. Sunt oportunităţi de dezvoltare, de autodezvoltare "



Intrarea la festival a fost liberă, iar spectatorii au spun că s-au regăsit în scenele participanţilor.



"Mi-a plăcut totul absolut, cum joacă, şi îi susţin mai departe."



"Mi-a plăcut cum a jucat tinerii pe scenă şi au venit cu un mesaj foarte pătrunzător despre viaţă şi despre felul de a trăi frumos. "



"Au talent într-adevăr, ei au manifestat emoţii şi le-au împărtăşit cu mine. Parcă am trăit fix ceea ce au trăit şi ei."



Evenimentul a avut drept scop promovarea culturii printre tineri și valorificarea artei teatrale.



"Sunt copii extraodinari şi le-am propus să participe la acel schimb de teatre pe care ni-l propunem să îl facem cu primăria Bucureşti. Este obligaţia noastră să ii susţinem şi mă bucur că există acest frumos festival. Cred că vom încerca să promovăm acest festival ca la anul să vină mai mulţi spectatori", a spus primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu.



"Încercăm ca prin festivalulul Ostende fiecare tânăr să îşi expună în primul rând talentul pe care îl are. Am dat oportunitatea tuturor, chiar dacă am avut un număr mai mic de trupe am permis la toţi să participe. Tineri cu vîrsta de la 15 la 25 de ani", a spus preşedintele Consiliului Municipal de Tineret din Chişinău, Petru Grecu.



Cei mai buni au primit premii băneşti între o mie şi 2.000 de lei.