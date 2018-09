Festivalul Nunta din Străbuni, organizat în premieră. La Nimoreni, Ialoveni, au venit 12 ansambluri populare

foto: provincial.md

Tradiţiile şi obiceiurile străvechi au reînviat la Nimoreni, Ialoveni. Prima ediţie a Festivalului "Nunta din Străbuni " a adunat vizitatori nu doar de la noi, dar şi din ţările vecine. Evenimentul a început cu o paradă a portului popular.



Această femeie a venit la festival ca să revadă acele tradiţii şi obiceiuri care au fost de nelipsit la nunta sa de acum 46 de ani.



"Mă bucur foarte mult fiindcă aceste tradiţii revin în vizorul tineretului. Le privesc şi îmi răscolesc sufletul când îmi amintesc ce tradiţii frumoase erau înainte."



Şi pe vremuri, mirii acordau o atenţie deosebită vestimentaţiei.



"Mireasa era clar că în alb şi ie ţesută. Iată cum este ia asta. Este o ie albă, ţesută fir cu fir. Bărbaţii obişnuiau să poarte iată aşa, şi marginea de jos o purtau cu brâu"



Potrivit datinilor, părinţii miresei trebuiau să-i asigure fiicei zestre. Fetele primeau în dar lucruri necesare în gospodărie.



"Am adus covoarele moldoveneşti, care pe timpuri se dăruiau la nuntă. Trebuia să aibă mireasa zestre de covoare, prosoape, păretare şi toate ce trebuiau în casa miresei", a spus meșterul popular Raisa Lungu.



La unul din standuri putea fi admirată casa mare.



"Aici avem şi lucrări făcute de elevi. Peste tot ceea ce vedeţi că ne înconjoară pe noi, a fost pus suflet şi aceste lucruri frumoase eu cred că trebuie să fie în fiecare colţişor al casei noastre", a spus directorul gimnaziului din localitate, Elena Frunză.



Oamenii au rămas încântaţi de festival.



"Socot că acest eveniment face ca lumea să se întoarcă poate la tradiţiile care au fost odată"



"Ne bucurăm că se fac aşa festivaluri, foarte ne bucurăm"



Organizatorii spun că evenimentul are scopul de a promova tradiţiile şi obiceiurile specifice nunţilor moldoveneşti.



"E toamnă şi e sezonul nunţilor şi am hotărât să le arăt la toţi locuitorii satului că nunta din străbuni e cea mai bună, e cea mai frumoasă", a spus organizatoarea, Alexandra Demenco.



La festival au participat 12 ansambluri din Ucraina, România şi Moldova, dar şi 11 meşteri populari.