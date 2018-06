Festivalul naţional Nicolae Glib: Colective folclorice din toate colţurile ţării îşi dau întâlnire la Pepeni

FOTO: publika.md

Colective folclorice din toate colţurile ţării îşi dau întâlnire, mâine, în satul Pepeni, raionul Sângerei. Duminică, în localitate va avea loc tradiţionalul Festival naţional "Nicolae Glib", organizat de cunoscutul cântăreţ de muzică populară.



"Am invitat foarte mulţi solişti mai ale tineri, am pus accent pe soliştii tineri ca lumea să-i vadă şi să-i audă şi să se delecteze cei care îi ascultă. Sperăm să fie o zi frumoasă şi aşteptăm toată lumea la festival la Pepeni", a spus interpretul de muzică populară, Nicolae Glib.



Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, iar astăzi au făcut şi ultimele repetiţii Ansamblul de cântece populare şi dansuri "Fluieraş", condus de fraţii Ştefăneţ.



"Vreau să vă spun că am primit cu mare drag invitaţia din partea domnului Nicolae Glib care este o legendă vie. Cu toată orchestra, tot ansamblul, nici nu ne-am gândit, o să fie şi dansatori, dansuri. O să fie frumos. Vă invităm pe toţi", a spus muzicianul, Edgard Ștefăneț.



Festivalul va începe la ora zece, iar pe scenă vor urca mai multe ansambluri folclorice din Sângerei, Teleneşti, Şoldăneşti, Floreşti, Căuşeni şi Rezina. Totodată printre interpreţi vor evolua Igor Cuciuc, Valentin Butucel, Anişoara Prisacaru.



Interpretul de muzică populară Nicolae Glib a făcut parte din mai multe ansambluri populare, printre care "Folclor", "Lăutarii", "Mugurel" şi cel de dansuri "Joc". În 2010, Nicolae Glib a primit „Ordinul Republicii”.