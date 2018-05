FESTIVALUL MIORIŢA LA LEUŞENI. Şapte ansambluri folclorice au interpretat cântece pastorale şi folclorice

Dans şi voie bună de Sfântul Gheorghe la Leuşeni. Şapte ansambluri folclorice au interpretat cântece pastorale şi folclorice în cadrul Festivalului Mioriţa. Localnicii, dar şi oameni din satele vecine au venit să se bucure de sărbătoare.

În cadrul festivalului, gospodinele au pregătit tradiţionalul pilaf, iar bărbaţii au încins hore.



La festival au răsunat cântece despre ciobani şi păstoriţe.



"Tăiem brazde cu iarbă, punem o crenguţă de salcie şi le stabilim în poartă în gard şi sărbătorim sărbătoarea Sfântul Gheorghe."



"Pe timpuri, din străvechi, la sfântul Gheorghe se începea ciobănitul, adică ciobanii porneau lucrul se adunau mioarele. "



"La noi, de Sfântul Gheorghe se coace pâine, se vopsesc ouă roşii şi verzi, se dă de pomană , se îngrămădesc oamenii la stână şi aleg ciobenii."



Mâncarea pregătită la eveniment a atras toţi pofticioşii.



"Facem pilaf din lapte de vacă, popular îî spunem plache. Am umflat orezul, pe urmă am pus lapte şi tot fierbe, fierbe şi se umflă. Am pus stafide şi zahăr."



Oamenii au ales să sărbătorească în sânul naturii, mai ales că şi vremea a ţinut cu ei.



"Foarte frumos. Ne aducem şi noi aminte cât sântem încă de la ţară. Foarte frumos. La noi se coc plăcinte şi ies la iarbă verde."



"Foarte bine, aer curat, lume multă, reprezetanţi."



La sărbătoare au participat şi reprezentanţi din cadrul Guvernului şi a Parlamentului.



" Prin aceste festivaluri demonstrăm că suntem un popor care ştim că muncim, care ştim să ne odihnim", a spus deputatul PDM, Anatolie Zagorodnîi.



"Pentru mine personal este o mândrie să vin aici la d-stră în comuna Leuşeni, fiind şi eu născut în raionul Hânceşti. Este de datoria noastră să promovăm, să dezvoltăm şi să respectăm tradiţiile noastre populare", a spus secretarul de stat, Ministerul Culturii, Andrei Chistol.



"Le urăm la toţi de sfântul Gheorghe să fie sănătoşi, să fie voioşi şi să ajungem şi la anul să petrecem sărbătoarea de onoare", a spus primarul interimar Leuşeni, Ion Dragan.



La finalul festivalului, vizitatorii au avut parte şi de un concert prezentat de interpreta de muzică populară, Lenuţa Gheorghiţă.