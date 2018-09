Festivalul Mărului: O plăcintă de 200 de kilograme, vedeta zilei la Soroca

foto: publika.md

O plăcintă cu mere uriaşă a fost gătită astăzi la Festivalul Mărului, care s-a desfăşurat la Soroca. Aceasta cântăreşte 200 de kilograme şi are un diametru de 3 metri. Gospodinele din Şolcani spun că au muncit ore întregi pentru a o prepara.



"Practic, am muncit jumătate de zi, am început lucrul la ora 11 şi am terminat cam la zece seara, când am scos-o din cuptor", a spus Ana Purici, gospodină Şolcani.



Celelalte gospodine, la fel, au avut cu ce se lăuda.



"Ne-am pregătit astăzi evident cu produsele noastre din mere, merele coapte, plăcinţelele dulci cu mere, cu brânză, am copt tară cu mere", a spus o femeie.



Şi agricultorii au adus la festival fructe demne de laudă. Mihai Eftodii are o livadă de meri care se întinde pe tocmai 30 de hectare. După ce a muncit un an, el a scos pe tarabă cele mai frumoase fructe.



"Cum se spune în popor, "toamna se numără bobocii", aşa că astăzi am venit la expoziţie să ne promovîm produsele şi să le arătăm oamenilor că, într-adevăr, la noi în Moldova se poate de muncit şi de obţinut o recoltă bogată", a spus Mihai Eftodii, agricultor.



Pe lângă fructe şi bucate, vizitatorii au avut parte şi de muzică tradiţională.



"Oamenii sunt foarte creativi, şi bucatele la fel, din mere coapte, mere crude, mere umplute, suc de mere", a spus o femeie.



"Am admirat concertul, am auzit că o să fie şi nişte cântăreţi şi sper să îi văd", a spus o femeie.



La eveniment au venit şi oaspeţi de seamă. Şeful AIPA care este propus la funcţia de ministru al Agriculturii spune că merele au un loc important în economia ţării, iar cu fructe de calitate putem cuceri pieţele internaţionale.



"În continuare, va fi absolut necesar să punem accent pe dezvoltarea infrastructurii posterecolată, pe diversificarea produselor, a soiurilor cultivate, în aşa fel încât să acoperim cererea pieţelor internaţionale", a spus Nicolae Ciubuc, şef AIPA.



"Acest festival, care ţine să îi scoată în evidenţă pe producătorii de mere din raionul Soroca, el vine să invoce tot ce ţine în tradiţia populară de această cultură, foarte frumoasă", a spus Monica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



Festivalul Mărului a fost organizat pentru al optulea an consecutiv, lângă Cetatea Sorocii.