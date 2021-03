Festivalul "Mărţişor" se desfăşoară în premieră online. Artiştii cântă pe scena Palatalui Naţional "Nicolae Sulac" fără telespectatori, având în faţă doar cameramanii care transmit concertele online şi la televiziunea publică. Interpreţii susţin că în acest an festivalul este unul simbolic pentru ei, dar aşteaptă cuminţi zilele în care îşi vor da întâlnire cu publicul.Startul Festivalului s-a dat în data de întâi martie, imediat după ce publicul a returnat biletele."Desigur că anul ăsta a fost foarte foarte trist. Poate mai trist decât anul trecut. Nu am avut niciun spectator pentru că nu s-a permis, nu s-a dat voie. Este foarte trist să cânţi la pereţi la scaune goale."Pentru că aplauzele au lipsit, concertul a părut mai scurt decât în ceilalţi ani."La un moment dat am fost telefonată să vin mai repede pentru că nu există pauze de aplauze şi concertul merge mult mai repede.""Să putem transmite dincolo de sticlă ceea ce simt artiştii şi am încercat să ne imaginăm că publicul este cu noi în sală."Maestrul Eugen Doga a participat la deschiderea festivalului şi a bucurat publicul cu mai multe piese."Venind acasă m-am pomenit în lumea mea, lumea mărţişorului nostru scump şi foarte aproape sufletului nostru. A fost foarte frumos că nu au cedat în faţa situaţiei periculoase şi s-a petrecut totuşi mi s-a părut că este foarte frumos."Potrivit organizatorilor, unul dintre cele 16 spectacole ale Festivalului Internațional de Muzică "Mărţişor–2021" va fi dedicat medicilor din prima linie de luptă cu noul coronavirus. Festivalul Internațional de Muzică "Mărţişor" – 2021 se va încheia în 10 martie.