Festivalul Mărţişor a ajuns la cea de-a 52-a ediţie. Măiestria artiştilor a fost răsplătită cu ropote de aplauze

FOTO: PUBLIKA.MD

Cea de-a 52-a ediție a Festivalului Internațional "Mărțișor", care adună artiști de renume din țară și de peste hotare, a fost inaugurată aseară. În acest an, evenimentul este dedicat înscrierii mărţişorului în lista patrimoniului UNESCO. În deschiderea festivalului, pe scenă au evoluat mai mulţi interpreți autohtoni, printre care Valentina Naforniţă, Mariana Bulicanu, Inna Novac şi Geta Burlacu.



Măiestria artiştilor a fost răsplătită cu ropote de aplauze.



Spectatorii au rămas plăcut surprinși. Oamenii spun că acest eveniment cultural le aduce doar emoţii pozitive:



"Ne-a impresionat splendoarea florilor care au răsărit în scenă şi ne-au încălzit sufletele. Şi cred că în fiecare inimă s-a înfiripat acea speranţă că începe o nouă etapă în viaţa fiecărui şi în viaţa ţării la fel".



"Suntem tentaţi de iniţiativa Guvernului de a ne organiza această sărbătoare . Oare ar fi posibil ceva mai frumos, este extraordinar".



Prezent la eveniment, ministrul Culturii a felicitat toţi cetăţenii cu venirea primăverii, iar maestrului Eugen Doga care a împlinit frumoasa vârstă de 81 de ani i-a urat multă inspiraţie.



"La întâi martie indiferent în ce secol am trăi, indiferent ce funcţie nu am obţine. Revenim la acest mic şi cald simbol care este mărţişorul. Vreau în această zi să vă declar această iubire dumneavoastră tuturor reprezentanţilor nemului meu, dar unui în mod special marelui compozitor al contemporanietăţii Eugen Doga care este azi aici şi îşi sărbătoreşte ziua de naştere", a declarat ministrul Educaţiei, Culturei şi Cercetării, Monica Babauc.



Şi prim ministrul Pavel Filip a ţinut să îl felicite pe marele compozitor: "Prefer să vin aici din cauza că e sărbătoare şi lumea e dornică de sărbătoare . Sărbătorii adevărate, spirituale. Festivalul este binevenit deja de mai mulţi ani se petrece şi de fiecare dată este aşteptat din cauza că este al nostru. "



Festivalul Internațioal "Mărțișor" se va încheia în data de 10 martie. În această perioadă vor avea loc 54 de spectacole în peste 13 raioane ale țării. Pentru organizarea acestora, Ministerul Culturii a alocate peste 2,5 milioane de lei.