FESTIVALUL MALANCA: Oraşul Cernăuţi a fost invadat pentru o zi de personaje din basme şi filme

Oraşul Cernăuţi a fost invadat pentru o zi de personaje din basme şi filme. Acolo a început a şasea ediție a Festivalului Malanca.

Anul acesta, evenimentul a adunat peste 50 de colective din Ucraina, România, Belarus și Polonia.



Una dintre vedetele festivalului este renumita gorilă King Kong. Aceasta are o înălţime de cinci metri şi este manevrată cu ajutorul unei maşini. Cei care au creat-o sunt din satul Horbova, regiunea Cernăuţi.



"12 oamenii noi am făcut, dar doi oamenii au lucrat 25 de zile câte 10 ore pe zi lucrătoare. Aşa este la noi o boală, o plăcere de Malanka", a spus participantul Titu Crâșmaru.



La ediţia din acest an au venit peste 1000 de participanţi, pentru că ţin la tradiţii şi vor să le transmită mai departe.



"Am venit la festivalul Malanca de la Cernăuți pentru a susține tradițiile noastre. Din satul nostru suntdouă grupuri: "Kalambur" şi "Kazacii". "



Mii de oameni au ieşit în stradă pentru a admira participanţii.



"Mi-au plăcut foarte mult băieţii din România. Sunt foarte mulţi tineri, ceea ce este foarte important. E un motiv să fim prieteni, să ne respectăm reciproc, să respectăm tradiţiile"



"Cu fiecare an care trece, e tot mai bine. Participanții depun efort, fac scenarii frumoase"



Câștigătorii festivalului se vor alege cu premii.



Malanca este una dintre tradiţiile sărbătorilor de iarnă. Tineri cu măşti pe faţă şi îmbrăcaţi în costume spectaculoase merg pe la casele oamenilor şi alungă duhurile rele.