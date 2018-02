Festivalul lămâilor de la Menton, un elogiu adus de locuitorii oraşului

Lămâia, fructul cu miros foarte plăcut şi bogat în Vitamina C, care îmbunătăţeşte imunitatea şi ajută la vindecarea pielii este celebrat în perioada 17 februarie - 4 martie în oraşul Menton, aflat pe riviera franceză, în cadrul festivalului anual al lămâilor.



Prin acest festival, locuitorii oraşului Menton aduc un elogiu lămâiului, simbol al oraşului. Aflat la cea de-a 85-a ediţie, festivalul este considerat unul din cele mai populare evenimente ale regiunii şi a fost creat, în Menton, în anul 1934, potrivit fete-du-citron.com. An de an atrage sute de mii de vizitatori.



Participanţii sunt invitaţi să admire construcţii înalte din lămâi de diverse soiuri şi mărimi, procesiunile florale organizate pe Promenade du Soleil precum şi paradele carelor alegorice de pe străzile oraşului. Pe durata festivalului, Grădinile Bioves sunt placate cu fructe citrice, formând sculpturi temporare în nuanţe de galben şi portocaliu strălucitor, unele dintre acestea putând atinge înălţimi de peste 10 metri. Concertele, spectacolele şi concursurile vin să spulbere monotonia munţilor de citrice de toate soiurile şi mărimile.

Lămâiul (Citrus limon) este un arbust din familia Rutaceae, nativ din Asia, considerat veşnic verde. Soiurile cultivate înfloresc în perioade diferite, ceea ce face posibilă producţia de lămâi pe tot parcursul anului. Se presupune că primul lămâi a crescut în sudul Indiei. Lămâiul a intrat în Europa (aproape de sudul Italiei), nu mai târziu de primul secol d.Hr., în timpul Romei Antice. Prima cultivare substanţială de lămâi în Europa a început în Genova, pe la mijlocul secolului al XV-lea.