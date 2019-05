Festivalul fanfarelor la Chișinău. Nouă colective artistice au încântat publicul cu diverse genuri muzicale

Parcul Ştefan cel Mare şi Sfânt din Capitală a răsunat azi de sunete de fanfară. Nouă colective artistice din instituțiile de învățământ și din centrele de creație ale copiilor au participat la festivalul fanfarelor, ajuns la cea de-a 27-a ediţie. Ansamblurile au încântat publicul cu diverse genuri muzicale.



A devenit o tradiţie ca în ultimul weekend din luna mai, orchestrele de copii să susţină adevărate concerte în Parcul Central. Muzica instrumentală a atras atenţia şi a fost admirată de zeci de trecători. Oamenii au rămas impresionaţi de prestaţia micilor artişti.



"Sunt nespus de bucuros că ei interpretă muzică diferită, şi clasică şi populară şi jazz. Văd copii din clasele primare şi până în clasele a 12-lea."



"A evoluat nepoţica, primul an şi mi-a plăcut foarte bine. Care bunică pentru nepoţi nu are emoţii."



Unii spectatori spun că aşteaptă acest eveniment cu nerăbdare şi nu ratează ocazia să-i admire pe copiii talentaţi:



"În fiecare an vin, tare mă bucur şi aş vrea să fie mai des aşa."



"M-am îndrăgostit de orchestră, când aud fanfara e o bucurie pentru familia noastră, pentru mine."



Micii instrumentişti au fost mândri că au participat la festival:



"Am avut emoţii dar a fost destul de interesant, a fost o experienţă destul de plăcută."



"De fapt, muzica a exprimat sentimentele pe care le aveam şi mi-a plăcut foarte, foarte mult."



"Am avut şi eu emoţii, dar m-am luat în mâini, chiar dacă am avut solo, am cântat şi cred că o să se primească."



La finalul evenimentului, cele mai bune colective şi cei mai buni instrumentişti au fost premiaţi.



"Premiul mare este de 1200 de lei, locul I - 1000 de lei, locul II - 950 de lei, locul III - 850 de lei şi menţiunile 650 de lei. La fel avem şi cinci premii pentru soliştii instrumentişti", a declarat Alina Coropceanu, şef-adjunct al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport.



Evenimentul este organizat anual la iniţiativa Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a municipiului Chişinău.