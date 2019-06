Festivalul familiei şi tradiţiilor populare la Vatra. Zeci de ansambluri artistice au evoluat în prima zi

foto: publika.md

Valorile și obiceiurile strămoșești sunt sărbătorite la Festivalului Familiei şi Tradițiilor Populare. Timp de două zile, evenimentul este găzduit de Complexul Etno-Cultural Vatra. În prima zi, au evoluat zeci de ansambluri artistice venite din toate colţurile ţării. Aceştia au adus cu ei vestigii din zona de unde provin.



Valentina Surdu a venit la festival din satul Talmaza, Ştefan Vodă, cu un set de ii care au fost purtate acum o sută de ani.



"La acest festival am venit cu o grupă de fetiţe, ansamblul de copii Muguraşii, şi cu zestrea neamului. Această cămaşă este o cămaşă bărbătească în stil naţional este caracteristic nume pentru satul nostru Talmaza", a spus Valentina Surdu, satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă.



În satul Opaci, Căuşeni obiectele vechi se păstrează cu sfinţenie şi se transmit din generaţie în generaţie, o spun chiar locuitorii.



"Avem aşa o brăcăşică frumoasă, cândva înainte când se începea nunta, vorniceii se primblau prin sat cu cai, conocari, conocării spuneai, şi pofteau la nuntă cu această brăcăşică. Transmitem din neam în neam", a spus Ana Mână-Scurtă, satul Opaci, raionul Căuşeni.



Alţii au adus la Vatra toată casa mare.



"Noi am venit la acest festival cu cântecele etno-folclorice, cu o expoziţie de prosoape, zestrea neamului, covoare moldoveneşti, pernele care sunt făcute de la mamele noastre, buneii. E o mândrie pentru noi la această manifestaţie", a spus Dumitra Drăgan, satul Leuşeni, raionul Leuşeni.



Vizitatorii au putut admira o paradă a portului popular.



Oamenii care au venit la festival s-au arătat mândri de tradiţiile moldoveneşti.



"E interesant, mi-a plăcut am ieşit din casă. Suntem aşa cu familia mai împrăştiată, adică ocupaţi şi am vrut să fim împreună."



"Foarte bine ne odihnim, activ, suntem veniţi cu copii. Ne place şi organizarea, şi totul absolut."



"E o sărbătoare minuntă care chiar îmi pare bine organizată, de aceea am luat şi copii cu noi ca să vadă, să ştie prin ce au trecut bunicuţele lor, cu câtă grijă lucrau la aceste lucrări."



Acest bărbat a venit la sărbătoare tocmai din Ceadîr-Lunga.



"Ne place foarte mult. Suntem foarte fericiţi că am fost invitaţi. Vedem podgorii cu adevărat frumoase, diferite lucrări manuale. Suntem impresionaţi."



Festivalul se află la prima ediţie şi va continua şi azi.