Festivalul de muzică clasică în aer liber revine la Orheiul Vechi. Când va avea loc "DESCOPERĂ 2019"

Artişti cu renume vor urca şi în acest an pe scena teatrului de vară de la Butuceni. Printre aceştia se numără cel mai apreciat tenor al operei de la Iaşi, Florin Guzga, dar şi violonista operei de la viena Rusanda Panfili. La Desoperă va veni şi celebra soprană Valentina Naforniţă împreună cu soţul ei - baritonul Mihai Dogotari. Spectacolele vor avea loc în fiecare seară, începând cu ora 19:00."Toate trei seri, se petrece festivalul în locuri diferite. În primul teatru unde am fost, merg pregătirile acuma, acolo este seara de deschidere pentru totdeauna. În prima seară vor fi rapsodii româneşti şi un pic de Ravel, Bolero. În spatele meu se va petrece opera L'elisir d'amore, în faţă este scena Strauss, unde va fi concertul de încheiere a festivalului Strauss", a declarat Anatolie Botnaru, organizator.Între timp, pregătirile sunt în toi. Ca să convingă organizatorii că vor avea cu ce întâmpina oaspeţii, proprietarii pensiunilor au invitat un grup de jurnalişti în ospeţie."Avem aşa oferte pentru turişti, cazare, servirea mesei, spectacol folcloric, plimbări cu căruţa şi mai vin din sat meşteriţele şi le propun abiecte din artizanat. Avem patru odăi, una cu trei locuri, celelalte a câte două locuri. Sunt 450 de lei cazarea cu mic dejun şi 850 de lei, pensiune completă", a zis Ludmila Buzilă, gazda pensiunii."Noi ne străduim ca cei care vin să se simtă ca acasă. Zeama de găină, sarmale, salatele care-s tot din găină, bostănel, limba soacrei. ""Aici sunt nişte căsuţe tradiţionale, noi le păstrăm aşa cum erau. Doritorii care vor vrea în ziua la Descopera, pe parcursul acestor trei zile vor putea să viziteze căsuţa tradiţională, care are o lejancă, o cămară, care are un teanc de covoare, de perne, de zestre", a zis Olesea Cojocaru, gazda."Şi am vrut să promovăm şi toate pensiunile, care oferă un program special în aceste trei zile. Au ceva special atât în bucătărie, cât şi master-clasurile pe care le organizează: împletitul în pănuşă, plimbări cu bicicleta, cu barca", a declarat Ludmila Agheni, organizator.Evenimentul face parte din campania de promovare a Moldovei ca destinație turistică și este organizat sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu Teatrul Național de Operă și Balet și Filarmonica Națională. Costul unui bilet pentru trei zile de festival este de 650 de lei. Cei care vor veni doar pentru un concert, vor trebui să plătească 250 de lei. Preţul cazării variază între 400 şi 1500 de lei pentru o persoană.