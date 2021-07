Festivalul de filme "Seri de Cronograf" revine. Timp de 4 zile, în trei parcuri din Capitală vor fi proiectate pelicule documentare

După un an de pauză din cauza pandemiei, festivalul de filme "Seri de Cronograf" revine. Timp de patru zile, în incinta centrului cultural "Odeon", dar şi în trei parcuri din Capitală, vor fi proiectate pelicule documentare autohtone. În total, vor fi difuzate 17 filme, dintre care 11 premiere. În deschiderea festivalului a fost proiectată pelicula "Alexandra", care povestește istoria unei violoniste talentate de la noi din ţară.VOLETA GORGOS, regizor filmul "Alexandra":"Un film nu are un mesaj, are o poveste. Protagonista este o vedetă internaţională Alexandra Conunova, care cântă pe cele mai mari scene din lume, dar din păcate aici acasă nu prea se ştie despre ea, iar eu vreau să o cunoască lumea şi să se bucure că pământul nostru este mic, dar dă roade."Spectatorii spun că le-au fost dor de serile de film."Ne era foarte dor de Cronograf să vedem noi filme. Noi ca angajaţi în cinematografie vreau să vă spun că fără filme este trist."În cadrul filmelor proiectate în incinta centrului cultural "Odeon", spectatorii vor putea discuta cu autorii şi regizorii filmelor pe care le vor privi.VIRGILIU MĂRGINEANU, preşedinte festivalul "Cronograf":"În cadrul acestor evenimente, publicul este aproape de autor, poate pune întrebări, lăuda sau critica. În felul acesta ne cunoaştem şi noi regizorii putem afla preferinţele spectatorilor."Festivalul „Seri de Cronograf 2021” se află la cea de-a XX ediţie.