Festivalul covorului basarabean, organizat la Clişova Nouă. Vizitatorii au venit din toate colţurile ţării

Festivalul covorului basarabean a fost organizat la Clişova Nouă, raionul Orhei. Meşterii populari şi gospodinele şi-au amintit de tradiţiile de altă dată şi au scos la soare peste 60 de covoare. Unele au fost moştenite de la părinţi, iar altele au fost ţesute recent.



Parascovia Petrea țese covoare de mai bine de 20 de ani, iar astăzi, femeia le-a învăţat şi pe alte gospodine să mânuiască suveica şi lâna.



"Acum noi iată țesem, dar de la început urzim. După ce urzim, înnodăm şi pe urmă începem după desen fiecare lucrare, care merge după desen. E foarte greu de ţesut, dar când lucrarea e gata îţi dă o plăcere şi uiţi toată greutatea", a spus Parascovia Petrea, meşter popular.



Covorul autentic basarabean se deosebeşte de altele prin motivele vegetale.

"Cel mai frecvent motiv este totuşi pomul vieţii, pentru că meșterițele se inspirau de la ritualuri de la tradiţii de la obiceiuri. Atunci când se naşte un copil se sădeşte un pom, atunci când tinerii se căsătoreau se șădeau doi pomi. Mai întâi simbolizează vigoare, simbolizează rădăcina neamului", a declarat Ecaterina Popescu, organizatoare.



Vizitatorii au venit din toate colţurile ţării.



"Noi suntem de la Chişinău şi am venit în ospeţie la festival. Am venit să vedem covorul moldovenesc. E foarte frumos. Îs foarte frumoase, din vechime, dar sunt foarte frumoase."



"Chiar şi mama mea, din generaţie în generaţie, ieram mică şi am văzut cum țeseau covoarele. Trebuie noi ca generaţie tânără să promovăm tradiţiile care ni le-au lăsat străbunii noştri. "



Un covor autentic basarabean costă cel puţin două mii de lei. Festivalul covorului de la Clişova Nouă a ajuns la a şasea ediţie.