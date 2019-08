Festivalul covoarelor în Găgăuzia. Au fost expuse circa 150 de lucrări țesute manual

FOTO: PUBLIKA.MD

Găgăuzii și-au demonstrat zestrea în cadrul unui festival la care au fost aduse aproape 150 de covoare țesute manual. Lucrările vechi de peste o sută de ani, bucătăria tradițională, dar și muzica populară au teleportat oaspeții în secolul trecut, când obiceiurile stăteau în capul mesei.



Satul Gaidar, din raionul Ceadîr-Lunga, semăna cu un muzeu amenajat în aer liber.

Cea mai veche țesătură expusă datează încă din anul 1860 şi este o adevărată relicvă.



"Cândva, când fetele primeau lada cu zestre, se considera că dacă era acoperită cu un astfel de covor atunci familia este bogată. Îl păstrez acasă ca pe o relicvă", a spus Nadejda Ceban, locuitoare a satului Gaidar.



Pentru a distinge mai bine tradiţiile etniilor care locuiesc în Moldova, fiecare minoritate și-a amenjat propria curte.



"Acestea covoare sunt reprezentative pentru bulgari. Se numesc "chilim". Avem ornamente total diferite. De obicei sunt figuri geometrice. Covoarele bulgăreşti sunt ţesute în aşa fel, încât pot fi folosite ambele părţi. Cum nu l-ai întoarce, covorul va fi frumos."



"Noi reprezentăm singurul sat ucrainean din Găgăuzia, Ferapontievca. Am adus un covor care a fost în zestrea bunicii mele. Acesta datează din anul 1911. E averea familiei. "



"Sunt covoare care sunt ţesute din suflet. Care au parfum din copilărie şi miroase a prispă părintească. Spre exemplu la sud erau macii şi cicoarea care este acolo. Şi schemele acestea geometrice erau mai mult prezentate."



Evenimentul a adunat şi oaspeţi din Spania, Franţa, dar şi din Statele Unite ale Americii. Aceştia au rămas încântaţi de cele văzute şi spun că au descoperit Moldova din alt punct de vedere.



"Fantastic! Suntem aici pentru prima dată. Am văzut o mulţime de covoare tradiţionale, iar o femeie mi-a arătat cum se confecţionează brâiele. Mi s-a părut foarte interesant. Am fost puţin invidioasă că nu pot să fac la fel. E altă lume."



"Am văzut multe bucate tradiţionale şi fel de fel de covoare. E un eveniment oportun."



La eveniment a fost prezentă şi başcanul Găgăuziei, Irina Vlah.



"Acest sat este vestit prin cele mai bune şi frumoase covoare".



Printre oaspeţii festivalului a fost şi vicepreşedintele Parlamentului Monica Babuc, fost ministru al Culturii.



"Sunt încântată de oamenii de aici, care sunt absolut extraordinari. Am întâlnit un om extraordinar doamna profesor Nina Capsamun, care este alături de mine. Moldoveancă căsătorită cu 47 de ani în urmă în acest sat şi care educă aceşti copii şi le transmite tradiţiile folclorului găgăuz căci a învăţat limba , dar şi tradiţiile folclorului moldovenesc."