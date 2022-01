Festivalul colindelor de la mănăstirea Ţigăneşti, la a zecea ediţie. Ce spun participanţii

Au răsunat colinde, în a doua zi de Crăciun la mânăstirea Ţigăneşti din raionul Străşeni. Festivalul, ajuns la a zecea ediţie, a atras mai multe cete de colindători şi ansambluri folclorice, care au prezentat cele mai frumoase tradiţii populare dedicate sărbătorii Naşterii Domnului. Startul evenimentului a fost dat de corul mânăstirii Țigănești ”Adormirea Maicii Domnului”.Raisa Gherciu are 70 de ani şi a venit la festival să cânte colinde din Sireţi alături de alţi artişti din formaţia corală ''Doiniţa''.''Îmi place foarte mult. Mai scap de lucrul pe care îl facem în fiecare zi. Este o hrană a sufletului. Avem colinde pentru sărbătorile mari de Crăciun şi mai avem colinde şi de Paşti, mai participăm şi la festivaluri.'', a declarat Raisa Gherciu, participantă.''Ne bucurăm că avem posibilitate să venim să cântăm şi să ascultăm pe alţi şi alţi să ne audă pe noi. Ca formaţie corală suntem 26 de membri. Împreună am colindat multe ţări.''La festival au venit 15 colective din raioanele Străşeni şi Criuleni. Îmbrăcaţi în straie naţionale, participanţii spun că vor să promoveze datinile strămoşeşti.''Participăm în fiecare an. Este o tradiţie care să aibă loc nu numai la Străşeni, dar şi pretutindeni. Este o atragere pentru cântecul vechi. Îmi place să cânt.''''Schimbările care au avut loc de la Independenţă încoace am mai revenit la costumul popular care era foarte stilizat. Acum avem şi noi ca formaţie corală costum, ne străduim să ne ţinem de tradiţii să mai scoatem din cofăraşele bunicii câte o basma frumoasă să ne învelim capetele.''Pentru prima dată la eveniment a venit să colinde grupul folcloric ''Răzeşeanca'' din satul Cojuşna, raionul Străşeni.''Suntem un ansamblu nou. Avem trei luni de activitate, sperăm să facem lucruri frumoase.''''Am hotărât să facem o blagoslovenie a doua zi de Crăciun, după naşterea Mântuitorului Isus Hristos. Să aducem pruncului născut prin colindele care sunt tradiţionale la noi. Mulţi îl laudă pe Dumnezeu, dar şi colinda este binevenită.'', a declarat Arhimandritul Irinarh, Egumentul Mănăstirii Ţigăneşti.Etnologii susţin că tradiţia de a colinda a apărut odată cu creştinismul.''Vin multe colective care promovează colindul nostru tradiţional, colindul laic, colindul bisericesc care denotă că suntem o ţară creştină şi ţinem la valorile noastre. Ţinând cont despre costumul şi portul nostru tradiţional, deja avem şi colectivele îmbrăcate frumos şi de iarnă. Este un moment frumos şi lăudabil pentru colectivele folclorice.'', a declarat Diana Dicusari, directorul general al centrului de promovare a patrimoniului.Oficial, în ţara noastră sunt peste 70 de cete de bărbaţi şi peste trei mii de cete mixte.