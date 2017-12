Au venit colindătorii! Mai multe colective corale din toată țara s-au adunat aseară la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Național "Colinde, Colinde".

Evenimentul a avut loc la Palatul Republicii și a fost organizat de Asociația Muzical-Corală, cu suportul financiar al Fundației lui Vlad Plahotiniuc, Edelweiss.



300 de colindători din toate colțurile țării au cântat colinde în limba română și engleză. Participanții spun că sunt bucuroși să aducă Vestea cea Mare despre Nașterea Domnului.



"Ne face o mare plăcere să participăm la acest eveniment frumos, unde putem cânta cele mai frumoase colinde."



"Colindele sunt deosebite. Ele transmit spiritul sărbătorilor și prin ele noi transmitem vestea cea bună."



Sala a fost neîcăpătoare pentru cei care au vrut să simtă la maxim feeria sărbătorilor de iarnă.



"Atmosfera e de sărbătoare. Vrem să inspirăm și copiilor să înțeleagă ce colinde frumoase avem noi și încetișor îi convingem. E frumos. "



"Foarte frumos, din suflet. Un concert care ne arată tradițiile noastre moldovenești și trebuie să ținem la ele."



Şi copiii au rămas impresionaţide frumoasele colinde auzite.



"A fost frumos și mi-a plăcut."



"Foarte frumos. Am cântat și unele colinde."



Fundația "Edelweiss" susține financiar evenimentul deja de mai mulţi ani.



"Mulțumim asociației muzical-corale pentru organizare și pentru colaborarea frumoasă pe care o avem și pentru faptul că sunteți promotorii veritabili ai datinilor strămoșești", a spus directorul executiv Edelweiss, Lidia Cucoș.



"Vreau să aduc multe mulțumiri fundației Edelweiss și chiar sunt foarte recunoscătoare domnului Vlad Plahotniuc pentru că anume această idee vine de la dumnealui. A fost ca o sămânță bună pusă în pământ și uite că a crescut deja al 8-lea an", a spus președintele Asociației Muzical-Corală din Moldova, Elena Marian.



Din an în an, festivalul adună tot mai mulţi coriști, dar şi un număr impresionant de spectatori.