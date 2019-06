FESTIVALUL CIREŞELOR: O mulţime de oameni, la sărbătoarea din Ruseştii Noi

Foto: ziare.com

Cireşele sunt vedetele lunii iunie. Fructele au fost în centrul atenţiei în satul Ruseştii Noi, raionul Ialoveni, la un târg de profil unde au fost aduse lăzi doldora de cireşe. Gospodinele din localitate şi din satele vecine au pregătit, cu o zi înainte, diverse bucate din cireşe, care s-au vândut ca pâinea caldă.



Valentina Rohin participă anual la Festivalul cireşelor şi al vărzarilor din Ruseştii Noi.



"Le-am copt în cuptor, pe frunze de hrean, le-am pus pe lopată şi am presurat făină de păpşoi, aşa făcea tocmai străbunica mea, şi era lumea sănătoasă că alte bunătăţi nu erau, dar creştea lumea cu dânsele, şi eu am crescut, cu vărzarul în suncă şi cu vaca de funie", a spus locuitoarea din Ruseştii Noi, Valentina Rohin.



Una dintre surprizele festivalului a fost parada portului popular.



Iar producătorii au venit şi cu diverse băuturi spirtoase făcute din diverse fructe.



"O băutură răcoritoare, la noi aşa e tradiţia, noi pe lângă vărzare facem şi băutură, asta e vişniovcă, cu vişine de la Ruseşti."



Dar principala atracţie a evenimentului au fost, evident, cireşele proaspete.



"E o tradiţie în satul acesta, e foarte frumos, e un festival cel mai bun. extraordinar. Noi am cules cireşe din livada noastră, cireşele sunt foarte frumoase şi foarte gustoase."



Oamenii veniţi la festival spun că au avut parte de o zi frumoasă.



"Noi suntem pentru prima oară la acest festival. Mi se pare un festival foarte frumos, foarte reuşit."



"Foarte comod şi foarte frumos - Aţi cumpărat ceva? - Mi-am luat vărzări, e ceva specific la noi la Ruseşti."



"Foarte bine că se organizează aşa evenimente în Republica Moldova. Este multă producţie autohtonă, încercăm şi plăcintele cu cireşe."



"Foarte bine, plăcut, azi e sărbătoare la Ruseştii Noi, sărbătorim şi noi. Am cumpărat trei vărzări şi ne ducem acasă să-i mâncăm."



Festivalul cireşelor şi al vărzarilor de la Ruseştii Noi, se află la cea de-a şaptea ediţie.