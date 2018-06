Festivalul cireșelor la Ruseștii Noi. Vizitatorii au avut parte de mese copioase și multă distracție

FOTO: publika.md

Recolta bogată de cireşe de la Ruseştii Noi, Ialoveni, a fost sărbătorită din nou. Gospodinele din sat au venit la festival cu o mulţime de bucate, toate preparate din cireşe.



Ileana Cârlan spune că participă în fiecare an la eveniment. De data aceasta, de mare ajutor i-au fost nepoțelele.



"Am frământat, am pus un pic de drojdie, am frământat aşa cum trebuie. Nepoţelele m-au ajutat, una punea cireşele, eu le dădeam în cuptor", a spus gospodina Ileana Cârlan.



Şi alte femei au pregătit plăcinte, prăjituri sau dulceţuri, spre deliciul pofticioșilor.



"Am gătit vărzări pe vatră de cărămidă, pe frunză de vie şi frunză de hrean. Am mai pregătiri copturele cu vişină, dulceaţă de cireşe."



"E o reţetă simplă, cireşe cu zahăr, coapte la foc mic şi mult suflet."



"Avem învârtită cu cireşe, plăcintă cu cireşe, tort cu cireşe, plăcinte cu brânză, vărzari, am făcut cât mai multe."



Oamenii veniţi la festival s-au bucurat de vremea frumoasă şi au profitat de moment pentru a cumpăra fructe şi vărzari.



"- Trei kilograme.

- Bine. Mă cheamă Ileana, în numele Domnului vă mai dau vreo două.

- Să fiţi sănătoasă."



"Mă bucur că am venit la acest festival, e o atmosferă foarte frumoasă aici."



"La noi sunt multe livezi cu cireş şi nu este gospodar în sat, care să nu aibă macar un cireş, la poartă, în grădină, pe deal", a spu primarul satului Ruseştii Noi, Pavel Codreanu.



"Vreau să vă felicit cu această mare sărbătoare, vreau să vă mulţumesc, pentru că ştiţi şi voi să vă adunaţi la aceste festivaluri", a spus preşedintele raionului Ialoveni, Lilian Carmanu.



"Festivalurile încadrează şi folclorul, şi tradiţiile noastre, şi omenia, şi bunul simţ. Le salutăm cu drag", a spus ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.



Atât un kilogram de cireşe, cât şi o vărzare s-au vândut cu 20 de lei.