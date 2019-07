Festivalul ciorbei de peşte a fost organizat în satul Slobozia Duşca. Pescarii s-au întrecut în preparea acestui deliciu

Festivalul ciorbei de peşte a fost organizat în satul Slobozia Duşca din raionul Criuleni. Pescarii s-au întrecut în preparea acestui deliciu, iar cei mai buni s-au ales cu premii.

Printrei participanţi a fost Oleg Calinchin din Criuleni, care a preparat o ciorbă regală.



"Am făcut o ciorbă din fazan, după care am adăugat peştele, condimente şi verdeaţă. Această este ciorbă regală."



Ştefan Calancea i-a uimit pe cei prezenţi cu o ciorbă făcută după o reţetă proprie.



"Se pune apa la fiert, cu mirodenii, piper negru, frunze de dafin. Punem morcovul, ceapa la fiert 10-15 minute. În timpul acesta fierbem o parte din peşte, îl scoatem, se adauga a doua parte."



În juriu a fost şi interpretul Iurie Sadovnic, care are carnet de vânător.



"Am găsit o zeamă extraordinară. Bravo, foarte bine."



În cadrul evenimentului, gurmanzii s-au întrecut la mâncat colțunași cu pește, iar cel mai rapid a fost Simion Zolotcov.



"Concursul e bun, la mâncat, e foarte uşor, mai greu e să prepari decât a mânca.""



Premiul mare, titlul de rege al pescarilor,i-a revenit lui Ion Buzilă din satul Bălăbăneşti, raionul Criuleni.

"A fost zeama de peşte a fost gustoasă, mămăliga de aur a fost pregătită la fel şi totodată am avut un stand cu fotografiile pescarilor."



Evenimentul "Vernisajul ciorbei pescăreşti " a fost la prima ediţie.