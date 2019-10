Festivalul cartofului la Criuleni. Evenimentul anual a atras zeci de legumicultori

Cartofii ecologici au fost vedetele festivalului desfășurat duminică în satul Râşcova, din raionul Criuleni, unde au venit zeci de legumicultori. Vizitatorii au urmărit programul artistic, s-au înfruptat din bucate și au plecat acasă cu saci de cartofi crescuți fără fertilizanți sau alte chimicale.



Sergiu Ciubotari a venit la festival cu mai bine de o sută de kilograme de cartofi, pe care i-a vândut în mai puţin de o oră.



"Îi "americană" şi "Agata". Îi cartoafă ecologic crescută, fără nitraţi, fără nimic. Sunt foarte întrebate, sunt întrebate şi au un gust mai specific decât cele care sunt crescute cu nitraţi", a spus SERGIU CIUBOTARI, legumicultor.



Fermierii spun că nu e uşor să cultivi cartofi ecologici, însă eforturile merită, deoarece sunt foarte mulţi clienţi.



"Văd că cumpărători sunt, mulţumesc Domnului, roada a fost bună. Noi le punem în luna aprilie, clar că sunt şi mai văratice, care le scoatem în luna iunie şi apoi când reuşim, până în octombrie le scoatem."



"Anul a fost foarte bun pentru toate celea: şi cartofi, şi iată am adus cartofi, pere, usturoi, am adus de toate ce avem acasă. Ne ducem în oraş să le vindem, la Chişinău, iată aici am adus acum, vin oamenii de acasă şi iau."



Aşa că oamenii au profitat de ocazie şi şi-au făcut provizii pentru iarnă.

"E bine că e tot natural, e de casă şi primim plăcere să luăm produse ecologice, curate."



"Mai bine de la ţărani decât de procurat de la cei care vând la piaţă. Aşa că mă aranjează preţurile."



"Cam puţine produse, se vrea mai mult. Toţi umblă şi caută, dar nu mai este, s-au terminat."



Pentru alţii, însă, preţul e destul de piperat.



"Cu pensia noastră nu cumpărăm cartofi cu 20 de lei kilogramul!"



Între timp, gospodinele au adus cu ele diverse bucate. Pentru a convinge cumpărătorii de calitatea produselor, unele au ales chiar să împartă gratis mâncarea.



"Am venit cu un colac frumos, l-am pregătit aşa mai special, ca să fie frumos şi cu plăcinte cu cartofi, plăcintă cu varză şi cu plăcintă cu brînză şi cu clătite. - La ce preţ? - Eu nu le vând, eu întotdeauna le dau aşa."



Pe lângă bucate delicioase, vizitatorii au avut parte şi de un recital artistic susținut de ansamblul din localitate.



"Asta-i satul Rîşcova, unde m-am născut cândva, lumea fericită e, satul meu mult te iubesc!"



Festivalul Cartofului de la Rîşcova a ajuns la a doua ediţie. Anul acesta, kilogramul de cartofi ecologici a variat între 13 şi 20 de lei.