FESTIVALUL CĂPȘUNII, LA ORHEI. Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu vinuri selecte şi fructe

foto: assets.sport.ro

Sărbătoare cu vinuri, spumante şi căpşuni la Orhei. Evenimentul a fost organizat de o vinărie din localitate.



Oamenii au fost așteptați cu diverse cocktailuri din căpșuni și vin. Au fost amenajate zone pentru relaxare și distracție, atât pentru adulți, cât și pentru copii.



”Noi venim în fiecare an la acest festival al căpșunii, ne place foarte mult. Este organizat foarte bine. Este foarte liniștit, toți sunt mulțumiți, vin moldovenesc. Totul e ca de obicei.”



”Am venit pentru prima dată, vreau să văd cât este de frumos aici, pentru că de multe ori am auzit despre voi și mi-a plăcut foarte mult.”



Oaspeţii au vizitat secția de producere a vinului și beciurile unde este păstrată băutura. Printre vizitatori, un grup de japonezi care au venit pentru a degusta vinurile și fructele moldovenești.



”Și noi avem sake, băutura tradițională și probabil procedura este asemănătoare.”



”N-am știu că vinul poate fi atât de dulce și făcut și din căpșuni.”



Au fost şi vizitatori din București. Tinerii spun că deşi sunt pentru prima dată în Moldova, se simt ca acasă.



”Eu personal îmi doream demult să ajung să cunosc Moldova. Oamenii sunt extrem de deschiși, iubitori și bucuria, și tot ce se întâmplă aici este natural.”



”Atmosfera este de vis, de libertate, de natură. Magnifică, mai ales când vii cu familia, cu prietenii, cu copiii. Aș reveni aici oricând.”



Pentru prima dată la eveniment au fost invitați meșteșugari și diverși producători autohtoni.



”Cu lucrări, cu suvenire, cu tot ce este mai frumos. Am luat mai mult cu aspect pentru vin, avem diferite suporturi pentru vin.”



”Am venit la târg cu fructe moldovenești, uscate prin metodă naturală. Le păstrăm fără să le prelucrăm cu careva conservanți.”



Organizatorii vor să promoveze prin acest eveniment vinurile produse de fabrică.



”Este un festival prin care noi aducem în atenție consumatorilor nostri toate vinurile noastre, accent făcând pe vinurile noastre medaliate anul acesta, avem peste 15 vinuri”, a spus Aliona Goncearenco, organizatoare.



Festivalul căpșunii este organizat pentru al treilea an consecutiv. Totuşi, evenimentul nu e pentru oricine: biletul de intrare a costat 585 lei.