Festivalul cântecelor pascale la Criuleni: Coruri bisericeşti, ansambluri folclorice şi meşteri populari s-au întâlnit a doua zi de Paşti

Coruri bisericeşti, ansambluri folclorice, dar şi meşteri populari şi-au dat întâlnire în a doua zi de Paşte la o sărbătoare de suflet.

Ediţia din acest an a Festivalului cântecelor pascale a avut loc în localitatea Slobozia-Duşca din raionul Criuleni. Sala a fost arhiplină de săteni, dar şi cei veniţi din localităţile vecine.

Oamenii au ascultat colinde pascale şi au savurat atmosfera divină. Startul festivalului l-a dat corul de preoţi al Protopopiatului de Criuleni şi Dubăsari.



"An de an cu oameni minunați și frumoși la suflet ne adunăm prin diferite sate, festivalul este migrator și dăm slavă Învierii Domnului. Facem un schimb de tradiții deoarece avem foarte multe obiceiuri. locale din sat în sat", a spus Teodor Pelin, protopop al raioanelor de Criuleni şi Dubăsari.



Participanţii la festival spun că evenimentul este un bun prilej pentru a promova tradiţiile de altă dată, dar şi a reînvia colindele pascale uitate.



"Vrem să aducem în inimile oamenilor cuvântul Domnului, vrem să aducem urarea de Hristos a Înviat, și să dovedim tuturor că suntem un popor cu tradiții, un popor ce respectă tradiția primită de la strămoșii noștri", a comunicat Ludmila Cantaragiu, conducătorul artistic al Ansamblului Răzeşeana.



La expoziţia organizată, gospodinele au venit cu pască, cozonaci şi colivă, iar meşterii populari şi-au expus lucrările executate manual.



"Astăzi cu căciuliţe croşetate, șaluri, fulare pentru doamne, domnișoare, am ponciu pentru fetițe și deja câte ceva pentru, căciulițe de toamnă și primăvară pentru copilași", a spus o femeie.



An de an, festivalul se desfășoară în diferite localități ale raionului, astfel că oamenii au ocazia să cunoască tradițiile fiecărui sat în parte.



"Festivalul are tradiția de a colinda din sat în sat. Pentru anul viitor se preconizează festivalul în cauză să se întoarcă la el acasă. Vorbesc de satul Cruglic, sat unde festivalul acesta a luat naștere", a spus Valentina Bobeico, şeful secţiei Cultură şi Turism, Criuleni.



"Această sărbătoare ne aduce nouă lumină, pace în suflet. Astăzi am rămas impresionat de acest concert. Am văzut o echipă de femei vârstnice din anii 70, 80, am rămas impresionat cum au cântat câteva piese, credeți-mă că am văzut.... din fața lor, am văzut lacrimi în ochii lor", a comunicat preşedintele raionului Criuleni, Ion Ţurcan.



Festivalul cântecelor pascale a ajuns la a 19-a ediţie.